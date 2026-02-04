Llega a la Patagonia el primer campeonato nacional de Sapito: cuándo y dónde se hará

Este febrero 2026 se hará el primer campeonato nacional de Sapito. La sede será Bariloche. La actividad está organizada por Cerveza Patagonia. Ya están elegidos la fecha y el lago. Se busca revalorizar esta práctica popular.

«Queremos que el sapito se convierta en nuestro deporte nacional patagónico. Por eso organizamos el primer torneo», dijeron desde la empresa.

Bariloche, el punto elegido para el primer torneo nacional de Sapito

Desde la cervecería comunicaron que el evento será en el lago Moreno, en la Playa Sin Viento, ubicada en el Circuito Chico. Está en el km 24,7.

El campeonato se hará el 14 de febrero, Día de San Valentín. Desde la organización dijeron que el sapito es un deporte de precisión y paciencia «que se practica mojando piedras chatas sobre agua calma».

Destacaron que la Patagonia ofrece las condiciones ideales para jugarlo. «Lagos amplios, viento justo y tiempo sin apuro», describieron.

Los expertos coinciden que para lograr un buen lanzamiento es clave elegir bien la piedra y también lograr un buen ángulo en su ingreso al agua.