Presentaron la primera bicicleta eléctrica con batería semisólida: promete durar hasta 10 años

El fabricante estadounidense Ride1Up presentó oficialmente la nueva Ride1Up Revv1 EVO, una bicicleta eléctrica que incorpora una tecnología inédita en el mercado: una batería semisólida diseñada para ofrecer mayor autonomía, más seguridad y una vida útil mucho más extensa que las baterías tradicionales.

Según informó la compañía, se trata de la primera bicicleta eléctrica comercial del mundo equipada con este tipo de batería, una innovación que busca superar algunas de las principales limitaciones de las baterías de ion de litio convencionales.

Qué cambia con la batería semisólida

La principal novedad de la Revv1 EVO está en su sistema de almacenamiento energético. Las baterías semisólidas combinan componentes líquidos y sólidos para mejorar la estabilidad térmica y aumentar la densidad energética.

Esto permite que la bicicleta:

Tenga una vida útil estimada de hasta 10 años

Complete una carga total en aproximadamente 2 horas

Mantenga un buen rendimiento incluso en temperaturas bajas

Reduzca riesgos de sobrecalentamiento

La empresa sostiene que esta tecnología también aporta un diseño más liviano y eficiente para el uso diario.

A diferencia de otros desarrollos experimentales, Ride1Up aseguró que la bicicleta ya está disponible para el mercado general y no se trata de un prototipo exclusivo.

El modelo fue lanzado con un precio inicial cercano a los 2.395 dólares, una cifra que la marca considera competitiva dentro del segmento de bicicletas eléctricas premium.

Por qué las baterías semisólidas generan expectativa

En los últimos años, la industria tecnológica y automotriz viene investigando baterías de estado sólido y semisólidas como una posible evolución frente a las tradicionales de ion de litio.

Entre las ventajas que suelen mencionarse aparecen:

Mayor duración

Mejor seguridad térmica

Menor degradación con el tiempo

Cargas más rápidas

Mejor rendimiento en climas extremos

Por eso, la llegada de esta tecnología al mercado de bicicletas eléctricas representa un paso importante en la evolución de la movilidad sustentable y urbana.