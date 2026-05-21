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Sociedad

Duhalde estuvo en la presentación de un libro y fue increpado por la muerte de Kosteki y Santillán  

Sucedió en la Universidad de Lanús, mientras el expresidente participaba de la presentación de un libro dedicado a sus gestiones como gobernador de Buenos Aires. 

Redacción

Por Redacción

Eduardo Duhalde.

Eduardo Duhalde.

El expresidente Eduardo Duhalde fue interpelado por un grupo de familiares y compañeros de los militantes asesinados por la Policía bonarense en 2002, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, mientras participaba de la presentación de un libro acerca de sus mandatos como gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la Universidad de Lanús

En medio del acto donde el investigador y docente Aritz Recalde presentaba su libro ‘La gobernación de Eduardo Duhalde 1991-1999’, ingresó un grupo de personas con carteles que incluían las imágenes de Kosteki y Santillán

Al instante, una mujer comenzó con la lectura de un documento en el que aseguraba que en el intento de «garantizar el orden social», durante la presidencia provisional de Duhalde, fomentaron «la persecusión, el espionaje y el asesinato» de militantes. 

Minutos después, los ingresantes comenzaron a cantar «a Darío y Maxi los vamos a vengar con la lucha popular», sin embargo, el público presente logró tapar los gritos con la entonación de la marcha peronista. 

Mientras la seguridad del lugar los desalojaba de la sala, se escucharon múltiples veces la palabra «asesino», dirigida al exmandatario. 

El 26 de junio de 2002, Kosteki (22) y Santillán (21) fueron asesinados por la Policía bonaerense, en las inmediaciones de la estación de trenes de Avellaneda, en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, durante una fuerte represión contra organizaciones sociales, mayormente de izquierda, que reclamaban planes de asistencia alimentaria y económica.  

Si bien el gobierno de Duhalde sostuvo que había sido un «enfrentamiento interno» entre las fracciones piqueteras y de izquierda presentes en el lugar, los fotógrafos de los principales medios de comunicación demostraron, por medio de las imágenes que habían capturado en la cobertura de la movilización, la secuencia donde los efectivos apuntaban y ejecutaban a los dos jóvenes. 

El acontecimiento hizo que Duhalde resolviera adelantar las elecciones que derivaron en la candidatura y posterior triunfo de Néstor Kirchner 

Con información de N.A


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presentacion de libro

El expresidente Eduardo Duhalde fue interpelado por un grupo de familiares y compañeros de los militantes asesinados por la Policía bonarense en 2002, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, mientras participaba de la presentación de un libro acerca de sus mandatos como gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la Universidad de Lanús

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