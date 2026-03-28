¿Llega la lluvia al Alto Valle? El pronóstico anticipa un sábado de 31°C, viento y posibles tormentas

El Alto Valle se prepara para un fin de semana con temperaturas que rozarán, incluso superarán, los 30°C. Si bien a la noche suele refrescar, la tardes se mantienen cálidas brindando la posibilidad de disfrutar del día.

Este sábado será otra jornada ideal para realizar actividades al aire libre, pero se abre la posibilidad de registrar algunas precipitaciones. Además el Servicio Meteorológico Nacional indicó que otro factor que se suma es la presencia de viento.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 28 de marzo

De acuerdo a los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado 28 de marzo la temperatura máxima en Neuquén alcanzará los 31°C, mientras que en Roca llegará a los 32°C durante la tarde.

Por su parte, la mínima se posicionará en los 11°C y 12°C respectivamente, ofreciendo un inicio de jornada fresco que dará paso a una tarde calurosa y pesada.

En cuanto a las precipitaciones, se advierte sobre la formación de tormentas eléctricas que podrían estar acompañadas de lluvias, chaparrones e incluso ocasional caída de granizo durante la tarde. Si bien la mañana comenzará sin lluvias, la situación desmejorará hacia el final del día.

El factor determinante del día será el viento, especialmente en la tarde, donde se pronostican ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h.