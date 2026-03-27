Otoño inestable en el Alto Valle: la máxima vuelve a rozar los 30°C y se anticipan posibles lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del tiempo para este viernes 27 de marzo. Mirá el detalle del clima.
Después de varios días de mañanas frescas, el Alto Valle se prepara para atravesar otro cambio de aire. Las temperaturas toman otro rumbo y anticipan un fin de semana de clima más cálido, ideal para disfrutar al aire libre.
Este viernes 27 de marzo se prevén máximas que rozarán los 30°C en la región valletana: el viento tomará un breve respiro, sin embargo para algunas ciudades anticipan posibilidad de lluvia. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.
Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este viernes 27
Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto durante el día.
De acuerdo al pronóstico, este viernes 27 de marzo la temperatura máxima en Neuquén alcanzará los 29°C, mientras que en Roca llegará a los 30°C durante la tarde. Por su parte, la mínima se posicionará en los 10°C en ambas localidades, ofreciendo un inicio de jornada fresco que dará paso a una tarde de calor.
En cuanto a las precipitaciones, el SMN recalcó que las probabilidades durante las primeras horas del día se mantienen en 0%, aunque hacia la tarde la situación podría presentar inestabilidad con la formación de algunas tormentas aisladas.
Por el viento, se pronostican ráfagas que oscilarán entre los 21 y 26 km/h. Con el correr de las horas, la intensidad se mantendrá moderada, con velocidades constantes provenientes principalmente del sector sudoeste y sudeste.
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