Otoño inestable en el Alto Valle: la máxima vuelve a rozar los 30°C y se anticipan posibles lluvias

Después de varios días de mañanas frescas, el Alto Valle se prepara para atravesar otro cambio de aire. Las temperaturas toman otro rumbo y anticipan un fin de semana de clima más cálido, ideal para disfrutar al aire libre.

Este viernes 27 de marzo se prevén máximas que rozarán los 30°C en la región valletana: el viento tomará un breve respiro, sin embargo para algunas ciudades anticipan posibilidad de lluvia. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este viernes 27

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto durante el día.

De acuerdo al pronóstico, este viernes 27 de marzo la temperatura máxima en Neuquén alcanzará los 29°C, mientras que en Roca llegará a los 30°C durante la tarde. Por su parte, la mínima se posicionará en los 10°C en ambas localidades, ofreciendo un inicio de jornada fresco que dará paso a una tarde de calor.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN recalcó que las probabilidades durante las primeras horas del día se mantienen en 0%, aunque hacia la tarde la situación podría presentar inestabilidad con la formación de algunas tormentas aisladas.

Por el viento, se pronostican ráfagas que oscilarán entre los 21 y 26 km/h. Con el correr de las horas, la intensidad se mantendrá moderada, con velocidades constantes provenientes principalmente del sector sudoeste y sudeste.