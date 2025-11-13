Sol pleno y calor intenso: el Alto Valle se prepara para un jueves con 30°C, ¿cuándo será el pico de temperatura?
El Servicio Meteorológico Nacional compartió detalles del pronóstico del tiempo para este 13 de noviembre.
El clima cambia de tono en el Alto Valle, este jueves se sentirá casi veraniego, un día ideal para aprovechar el impulso de la Noche de Heladerías y salir a disfrutar al aire libre. El pronóstico anticipó que será una jornada con cielo despejado, mucho sol y máximas que alcanzarán los 30°C.
El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle
Después de un inicio de semana con clima totalmente inestable que presentó tormentas con lluvias intensas y caída de granizo, regresó el calor a la región del Alto Valle.
El Servicio Meteorológico Nacional adelantó en su pronóstico que este 13 de noviembre se prevé que la máxima alcance los 30°C.
Si bien la mañana inició registrando temperaturas agradables, el clima más cálido se hará sentir más en la franja horaria de la tarde, a partir del mediodía. Hacia el atardecer descenderá hasta permanecer en los 25°C.
El organismo anticipó que también se hará sentir el viento, aunque este no generará mayores complicaciones porque la velocidad máxima que alcanzará será de 22 km/h, esto hace que se lo considere leve en comparación a las ráfagas registradas los días previos.
