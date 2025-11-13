Alerta por fuertes tormentas y granizo en seis provincias este jueves: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

Las malas condiciones del clima regresan este jueves en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este jueves para zonas de las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, San Juan y Mendoza. En algunas zonas, el aviso sube a alerta naranja.

Alerta por tormentas: qué pronostica el Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h».

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.