Cuándo y a qué hora se podrá ver el icónico avión Hércules de la Fuerza Aérea en Loncopué: los detalles de la actividad

Se prepara la llega del Hércules de la fuerza Aérea Argentina. Foto. Gentileza Municipio de Loncopué.

En Loncopué se vivirá un evento icónico este fin de semana. La ciudad recibirá un avión Hércules perteneciente a la Fuerza Aérea. La actividad se desarrollará este fin de semana, te contamos cuándo empieza, a qué hora y todos los detalles que necesitas conocer.

El avión Hércules de la Fuerza Aérea ya está en Loncopué. Su llegada se concretó en el mediodía de este jueves.

Los horarios de la actividad con el avión Hércules en Loncopué

Según detallaron desde el municipio, la actividad se desarrollará este domingo 7 de septiembre. Y el cronograma para disfrutar de las actividades es el siguiente:

A las 15, se espera el aterrizaje del Hércules en la pista de la aeronave.

aterrizaje del Hércules en la pista de la aeronave. Entre las 16 a 18 el público podrá conocer de cerca el avión y vivir la experiencia aérea.

“Solo hace falta entusiasmo, ganas de emocionarse y un celular para capturar este vuelo del orgullo nacional”, señalaron desde la convocatoria. No hace falta inscripción y las entradas son libres y gratuitas.

Algunas de las tareas del Hércules en la fuerza Armada Argentina

Entre las tareas del Hércules, se destaca un papel fundamental en las operaciones de abastecimiento de las bases argentinas y de apoyo logístico a las actividades científicas que desarrollan en la Antártida.

Además colaboración en tropas y carga en el marco del sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas.