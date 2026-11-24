Antes de la llegada del verano, el cielo ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más atractivos del año: la lluvia de estrellas Gemínidas 2026, reconocida por sus meteoros brillantes y sus destellos de diferentes colores.

Según la NASA y la Organización Internacional de Meteoros (IMO), el fenómeno alcanzará su período de mayor actividad entre el 13 y el 14 de diciembre, con condiciones lunares favorables para la observación.

Aunque el espectáculo tendrá mayor intensidad en el hemisferio norte, también podrá apreciarse desde distintos puntos de la Patagonia, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Cuándo será la lluvia de estrellas Gemínidas 2026

La actividad de las Gemínidas comenzará durante los primeros días de diciembre y se extenderá hasta la segunda mitad del mes.

Sin embargo, la mejor noche para observar el fenómeno será la del domingo 13 al lunes 14 de diciembre.

Desde la Argentina, el momento más favorable será durante la madrugada del lunes, después de la medianoche y antes del amanecer.

Este año, la Luna estará en fase creciente y su iluminación no debería interferir significativamente con la observación durante la madrugada.

Cómo ver la lluvia de estrellas Gemínidas desde Río Negro y Neuquén

La Patagonia cuenta con extensas superficies alejadas de los grandes centros urbanos, lo que favorece la observación de fenómenos astronómicos.

Para disfrutar del espectáculo, se recomienda:

Elegir un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica.

Buscar un espacio abierto con buena visibilidad hacia el horizonte norte.

Observar el cielo después de la medianoche.

Evitar las pantallas del celular durante al menos 20 minutos para adaptar la vista a la oscuridad.

Llevar abrigo y permanecer atento a las condiciones del tiempo.

No será necesario utilizar telescopios ni binoculares, ya que los meteoros pueden observarse a simple vista y aparecer en diferentes sectores del cielo.

Cuántas estrellas fugaces podrán verse en diciembre

La Organización Internacional de Meteoros estima que las Gemínidas pueden alcanzar una tasa teórica de hasta 150 meteoros por hora bajo condiciones ideales.

Sin embargo, desde la Patagonia la cantidad será considerablemente menor, debido a la posición de la constelación de Géminis respecto del horizonte.

La nubosidad, la iluminación artificial y la ubicación geográfica también influirán en la visibilidad.

Por qué se produce la lluvia de estrellas Gemínidas

A diferencia de otras lluvias de meteoros asociadas con cometas, las Gemínidas están vinculadas con el asteroide 3200 Faetón.

Cada diciembre, la Tierra atraviesa una región del espacio que contiene partículas desprendidas de este objeto.

Cuando estos fragmentos ingresan en la atmósfera terrestre a una velocidad cercana a los 35 kilómetros por segundo, generan los destellos luminosos conocidos popularmente como estrellas fugaces.

El fenómeno será una de las grandes citas astronómicas de diciembre y una oportunidad para disfrutar del cielo nocturno patagónico antes de despedir el 2026.