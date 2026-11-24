Con la cercanía de las vacaciones de verano, Chile vuelve a posicionarse como uno de los destinos elegidos por los turistas de Río Negro y Neuquén, tanto para descansar como para realizar compras.

Según la información oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección Nacional de Migraciones, quienes planean viajar a Chile en auto deben cumplir con una serie de requisitos para atravesar los pasos fronterizos.

Además de los documentos personales, es necesario contar con la documentación del vehículo y contratar los seguros correspondientes.

Qué documentos necesitás para viajar a Chile en auto

Los ciudadanos argentinos que ingresen al país vecino deberán contar con:

DNI físico vigente o pasaporte.

Licencia de conducir vigente.

Cédula verde o documentación que acredite la titularidad del vehículo.

Seguro automotor con cobertura internacional.

Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para vehículos extranjeros (SOAPEX).

Documentación de la VTV o RTO, cuando corresponda.

Formulario de salida y admisión temporal del vehículo (OM-2261).

También es importante verificar que el automóvil cumpla con los requisitos de grabado de cristales.

El DNI digital disponible en el celular y la constancia de DNI en trámite no son válidos para atravesar la frontera.

Qué documentación necesitás si el auto no está a tu nombre

Quienes viajen en un vehículo perteneciente a otra persona deberán contar con una autorización válida para sacarlo del país.

Entre las alternativas informadas por ARCA se encuentran el formulario OM-2261 con la firma del titular certificada por la autoridad aduanera o un poder otorgado ante escribano público.

En caso de viajar con un automóvil alquilado, será necesario solicitar a la empresa la autorización correspondiente para cruzar la frontera.

Qué es el SOAPEX y por qué es obligatorio para viajar a Chile

El SOAPEX es un seguro exigido por la legislación chilena para los vehículos extranjeros que ingresan temporalmente al país.

Ofrece cobertura frente a lesiones corporales y fallecimientos derivados de accidentes de tránsito.

En febrero de 2026 entraron en vigencia nuevas condiciones de cobertura, por lo que es importante verificar las características de la póliza antes de contratarla.

Este seguro debe cubrir todo el período de permanencia en territorio chileno y no reemplaza al seguro automotor con cobertura internacional.

Qué documentación necesitan los menores de edad para viajar a Chile

Además del DNI físico o pasaporte vigente, los menores de 18 años deberán contar con la documentación correspondiente:

Si viajan con ambos padres, deberán acreditar el vínculo familiar.

Si viajan con uno solo, generalmente necesitarán la autorización del progenitor ausente.

Si viajan con terceros, deberán presentar las autorizaciones correspondientes de sus representantes legales.

Los permisos deben gestionarse con anticipación para evitar demoras al momento de cruzar la frontera.

Qué alimentos hay que declarar al ingresar a Chile

El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) exige completar una declaración jurada sobre los productos de origen animal y vegetal que se transportan.

Entre los productos que deben declararse se encuentran las frutas, verduras, semillas, carnes, embutidos, quesos y plantas.

El trámite es gratuito y puede realizarse de manera digital hasta un día antes del ingreso al país. No declarar estos productos puede derivar en multas.

Finalmente, antes de emprender el viaje, es recomendable consultar los horarios y el estado de los pasos fronterizos, especialmente durante los días de mayor movimiento turístico de las vacaciones de verano.