Lluvia, viento y nieve en la Patagonia este martes, y descenso de la temperatura en Argentina por «aire frío»

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que este martes 12 de agosto está caracterizado por «temperaturas agradables en el centro y norte del país, con máximas entre 20 y 28 °C. Pero diferenció que la Patagonia se mantiene fresca e inestable, «con chaparrones, lluvia y nieve en toda la región». Además, habrá jornadas con viento. Una masa de aire frío ingresará a la Argentina esta semana y provocará un descenso de la temperatura, indicó el sitio Meteored.

Frío, lluvias y nevadas débiles en Neuquén y Río Negro

Según el pronóstico extendido de la AIC para Neuquén y Río Negro, hay un «paulatino mejoramiento en cordillerana con aire frío. Lluvias y nevadas débiles». Además, «vientos con descenso de la temperatura en los Valles, Meseta y la Costa. Inestable con períodos nubosos».

Señalaron que habrá «tiempo bueno en la semana con mañanas frías y tardes frescas a templadas. Se mantienen las condiciones durante el fin de semana».

Adiós al clima primaveral, vuelve el frío en Argentina

Según el sitio Meteored, una masa de aire frío está por ingresar a la Argentina y provocará un brusco descenso de las temperaturas después de días con clima primaveral. Este fenómeno afectará gran parte del territorio nacional, con un impacto notable en el centro, sur y norte del país.

Precisaron que el riesgo de heladas estará concentrado en la región pampeana y en Cuyo. A su vez resaltaron que entre el miércoles y viernes se esperan las marcas térmicas más bajas con mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 0°C.

Por otra parte en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, sur de Santa Fe, San Luis y sur de Mendoza, se prevé la mayor incidencia de este cambio climático. Aunque la situación durará poco tiempo, ya hacia el fin de semana se espera un rápido aumento de las temperaturas.