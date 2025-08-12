Adiós al clima primaveral: anticipan el ingreso de una nueva «masa de aire frío» con impacto total en Argentina

Luego de una seguidilla de días de clima primaveral, anticipan el regreso de una nueva «masa de aire frío» que tendrá impacto total en Argentina. Si bien en la cordillera de Neuquén y Río Negro las temperaturas se mantuvieron bajas, se prevé que el descenso sea mayor. ¿Cuándo comenzará a sentirse este cambio brusco del clima?

Una masa de aire frío está por ingresar a la Argentina y provocará un brusco descenso de las temperaturas después de días con clima primaveral. El sitio Meteored informó que este fenómeno afectará gran parte del territorio nacional, con un impacto notable en el centro, sur y norte del país.

Si bien el descenso de temperatura alcanzará a todo el país, precisaron que el riesgo de heladas estará concentrado en la región pampeana y en Cuyo. A su vez resaltaron que entre el miércoles y viernes se esperan las marcas térmicas más bajas con mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 0°C.

Por otra parte en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, sur de Santa Fe, San Luis y sur de Mendoza, se prevé la mayor incidencia de este cambio climático. Aunque la situación durará poco tiempo, ya hacia el fin de semana se espera un rápido aumento de las temperaturas.

El sitio especializado en meteorología detalló que el núcleo frío ingresará a mediados de semana y si bien será intenso, tendrá un lapso acotado. Explicaron que este escenario se debe a la llegada de aire frío acompañado por un cambio en la circulación de vientos que «pasarán de predominio norte a sur, y luego volverán al norte hacia el fin de semana».

Por otra parte destacaron que la masa de aire frío llegará con escaso contenido de humedad, reduciendo así la posibilidad de lluvias en todo el país.

En tanto en la zona cordillerana de la Patagonia, como en Neuquén y Río Negro, se mantendrán las condiciones meteorológicas adversas y es probable que por el aumento del frío se registren nevadas en zonas altas.