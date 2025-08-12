Ráfagas de más de 50km/h en el Alto Valle este martes: hasta cuándo seguirá el viento en Neuquén y Río Negro

En medio de lo que parece una primavera adelantada, el viento dice presente en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. En medio de temperaturas que superan los 15°C se mantienen las fuertes ráfagas. Te contamos en detalle hasta cuándo seguirá el viento.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este martes se espera una jornada colmada de viento en la capital de Neuquén. Si bien las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 17°C, los cielos se mantendrán parcialmente cubiertos.

En cuanto a las ráfagas de viento tendrán intensidades que superarán los 50km/h durante las primeras horas del día y luego mermarán por la noche. El miércoles ya no habrá viento, salvo al final del día.

En Roca el viento alcanzará los 59km/h este martes: el detalle

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada con mucho viento . Si bien las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 17°C, los cielos se mantendrán parcialmente cubiertos.

En cuanto a las ráfagas de viento tendrán intensidades que superarán los 59km/h durante las primeras horas del día y luego mermarán por la noche con velocidades de hasta 49 km/h. El miércoles ya no habrá viento.