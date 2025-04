Lluvias en el Alto Valle: en Roca aseguran que «están preparados» y en Regina se anticipan a un nuevo temporal

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por lluvias que llegarán a la región del Alto Valle este lunes por la tarde. Después de las complicaciones registradas la semana pasada en ciudades como Regina y Chichinales, desde Defensa Civil comunicaron que están tomando medidas para asegurar que los vecinos no corran riesgo de inundaciones en sus casas.

Ante el pronóstico de lluvias intensas, los vecinos manifestaron su temor ante el posible riesgo de quedar inundados por la acumulación de agua.

Según el organismo nacional se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual, y si bien no deberían traer grandes complicaciones, los organismos de protección ciudadana se propusieron anticiparse a los hechos.

Para brindar tranquilidad desde el municipio de Roca explicaron que el aviso de probabilidad de lluvia no afectaría en gran medida a la ciudad, sino al departamento que abarca de Catriel a Chichinales. «El promedio de lluvia no es alto, es de chaparrones, no tormenta», señalaron.

Las lluvias impactarán en la región del Alto Valle

A su vez confirmaron que «están preparados» ante cualquier cambio y aseguraron que están en contacto con «áreas intervinientes y preparadas las guardias que se implementan ante este tipo de pronósticos».

Cómo se preparan en Regina para las lluvias pronosticadas

Regina fue una de las ciudades más afectadas por la lluvia del viernes 11 de abril. Aquel día se esperaba que cayeran 25 milímetros de lluvia en un rango de 8 horas, pero terminó cayendo todo en una sola hora lo que provocó desbordes de cloacas, inundaciones de calle y algunas casas, aunque sin evacuaciones.

Inundaciones del 11 de abril en Regina

Para prevenir que se repita una situación similar, personal de Tránsito y Protección Civil del municipio de Regina comenzaron este lunes con tareas preventivas en toda la ciudad. Informaron que desde las 5 de la mañana repasaron bocas de tormenta y limpiaron desagües pluviales.

Destacaron que los anegamientos registrados la semana pasada se debieron, «en gran parte, a la 𝗮𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝘂𝗼𝘀 𝗻𝗼 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀: se encontraron bolsas, botellas, colchones y frazadas».

Por lo tanto solicitaron la «colaboración de los vecinos y vecinas para evitar este tipo de obstrucciones».