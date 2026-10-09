Lorena Villaverde presentará su libro «Inquebrantable» en Cipolletti

La diputada nacional de Río Negro por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, presentará su libro Inquebrantable el viernes 16 de octubre, a las 17, en el auditorio de Casino del Río, en Cipolletti. La convocatoria tendrá cupos limitados, por lo que se solicita confirmar asistencia previamente.

Villaverde presentará su libro en Cipolletti

La actividad marcará una nueva instancia de presentación de la obra, que tuvo su lanzamiento en agosto en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, en Buenos Aires. En aquella oportunidad, la legisladora compartió fragmentos del texto, en el que repasa experiencias personales y plantea reflexiones vinculadas con su trayectoria política.

Publicado por la editorial Hojas del Sur, el libro aborda vivencias relacionadas con el dolor, la pérdida, la injusticia y la traición, según explicó Villaverde durante el encuentro en el Congreso. La autora también vinculó su historia personal con su participación en La Libertad Avanza y el surgimiento del liderazgo de Javier Milei.

En la presentación porteña, la diputada destacó además el potencial de Río Negro como plataforma estratégica para el desarrollo nacional. Mencionó proyectos energéticos, infraestructura portuaria, minería, ciencia y economía del conocimiento como áreas con capacidad para impulsar el crecimiento de la provincia.