Los e-sports, un fenómeno global que busca crecer en Argentina

Desde hace ya un tiempo, los videojuegos gozan de un renovado status. Ya no son un entretenimiento exclusivo para niños. Ya no se los llama "jueguitos electrónicos" con cierto desdén. Y, sobre todo, ya no son simplemente un pasatiempo: en varios casos son fuentes de trabajo... y de posibles fortunas. Es que desde la instauración masiva de los modos online (el famoso "multijugador") las posibilidades de juego son infinitas. Un entretenimiento que solía estar reservado para una o dos personas en un mismo lugar físico pasó a albergar a cientos de participantes de todas partes del mundo. Creció la cantidad de jugadores, creció el nivel de juego y por consiguiente creció la repercusión. Así, lo que un día fue un entretenimiento se transformó en una competencia. Es aquí donde hacen su entrada los famosos "e-sports". Pero, ¿qué son? En principio se denomina así a las competencias de videojuegos multijugador, por lo general disputadas por profesionales que gozan de una gran popularidad. En varios casos, estos torneos reparten premios millonarios.

Cada evento masivo de e-sports llena estadios y convoca millones de espectadores online. El cambio de milenio trajo un quiebre total en la masividad de los juegos. Fue así que el fenómeno de los e-sports comenzó a crecer, pero no fue hasta 2008/09 que empezó a tomar notoriedad a nivel mundial. Ya en 2012/13 comenzaron a crecer cada vez más los números, con más de 70 millones de espectadores de partidas online. Y para dar cuenta de esa suba exponencial, basta repasar los números del último año: más de 300 millones de espectadores en las finales mundiales de distintos juegos. ¿Espectadores? Claro, es otra particularidad: por lo general, los "gamers" (jugadores) transmiten sus partidas en plataformas de streaming con un gran público. Para muestras, un botón: días atrás, Fortnite logró un récord histórico de 8,3 millones de personas conectadas al mismo tiempo jugando. Si hacemos una escala, representaría el 20% de la población total de Argentina. En nuestro país, cada vez son más los eventos de e-sports en todo el territorio. A medida que se generan nuevos espacios, son más también los jugadores que prueban suerte en este camino, que a nivel nacional debe hacerse a puro esfuerzo. Sponsors, entrenadores, incluso departamentos donde se concentran los equipos... Todo eso que en Norteamérica, Europa y Asia abunda, escasea por aquí.

“Para que crezca acá necesitamos que las grandes empresas pongan un ojo en esto. Es el futuro de los deportes. Talento sobra, lo que falta es un poco más de apoyo”

Agustín Aroca, gamer roquense

Por eso, un gamer que pretenda convertirse en profesional debe invertir una gran cantidad de tiempo en entrenamiento, aún a riesgo de tener pocas chances de rentabilizar el esfuerzo en el corto o mediano plazo; y eso si es que en algún momento lo logra. De hecho, la poca infraestructura para gamers se extiende en todo el continente. En el último mundial de LoL, por ejemplo, apenas hubo dos equipos de Latinoamérica, y ambos fueron eliminados en el Play-In finalizando últimos en sus grupos. Aún así, hay grandes jugadores en el país. No sólo en los juegos como el LoL, sino también en los de deportes. Un claro ejemplo es Nicolás Villalba, que se coronó en la Global Series (clasificación al Mundial de FIFA 18) y fue semifinalista en dicho Mundial. Claro está, la complicación en cuanto a la infraestructura llega a nivel regional, donde es más complicado conseguir un buen apoyo.

"A nivel nacional es más fácil competir porque existen múltiples oportunidades para participar. Con internet, teclado y mouse podés competir contra grandes equipos. Sin ir más lejos hay torneos que son gratis (como WESG y ESL, torneos de CS:GO) y tienen como premios principales viajes con todo pago a China", cuenta Agustín Aroca, gamer de Roca que suele competir en el Counter Strike Global Offensive. Al mismo tiempo, Agustín agrega que "a nivel región falta más apoyo de marcas, y algún lugar que se dedique exclusivamente a e-sports. No tengo dudas que talento sobra. Incluso el hecho de que cualquiera pueda practicar hace que quizás el juntarse a jugar con amigos pueda terminar con un viaje a otros países o premios importantes". Los e-sports llegaron para quedarse. A nivel mundial ya son el gran fenómeno millennial, aún cuando no discriminan en edades. Ahora resta que en Argentina se desarrolle una infraestructura que nos brinde mayores posibilidades competitivas en el ámbito internacional.

A nivel nacional, cada vez hay más talento gamer

Hay varios equipos importantes de e-sports a nivel nacional. Uno de los más reconocidos es Isurus Gaming, que cuenta con jugadores de League of Legends, Counter Strike, Counter Strike Femenino, CS:GO, Overwatch, Fortnite y algunos fighting games. Fundado en abril de 2011 por Facundo Calabró, Isurus tiene en sus vitrinas dos Copas Latinoamérica Sur del LoL, dos Ligas Pro de CSGO (y una clasificación al Mundial), más diversos trofeos en casi todos los juegos de los que ha formado parte.

Sin embargo, Isurus no es el único equipo reconocido. Entre otros, podemos mencionar a los combinados de Nocturns, Malvinas Gaming, Coscu Army, Dynasty, Hafnet, Quad Gaming o Bring It On. Tiempo atrás, Rex Gaming publicó un aviso en búsqueda de un cuerpo técnico, por ejemplo. Queda claro: material para competir sobra, ahora falta infraestructura y acompañamiento.

League of Legends, el referente de los juegos

Hay varios juegos masivos, pero por tradición e importancia, League of Legends es el que más influencia ha tenido en el mundo de los e-sports. En un segundo escalón se posiciona el Dota 2, y hoy en día sería ridículo no mencionar al Fortnite o el Counter Strike Global Offensive (CS:GO). Heroes of the Storm, Heartstone, World of Warcraft y demás marcas tienen también sus grandes competencias, pero sin dudas el fenómeno del League of Legends es uno de los más interesantes para analizar.

Es que el LoL sigue moviendo enormes masas cuando han pasado ya varios años de su lanzamiento. De hecho, las finales de series mundiales se disputan en gigantescos estadios repletos de gente y son seguidos por millones de espectadores de forma online. Hace apenas unos días, el equipo Invictus Gaming derrotó a Fnatic en la final del Mundial. En Argentina, el evento se disputó a las 4 de la mañana... y fue una de las tendencias en redes. ¿Quéres saber de qué se trata? Acá te dejamos linkeado un informe especial que armó “Río Negro”, con todas las características del juego insignia de los e-sports. Si tenés pensado iniciarte en el terreno, el LoL es un buen comienzo...

Redacción Central