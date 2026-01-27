Incendio en Los Alerces: investigan posible responsabilidad de los funcionarios del parque nacional

El incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces sigue avanzando a más de un mes y medio de su origen y ya se extendió hacia la provincia de Chubut. Desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación anunciaron que iniciaron una investigación para determinar si hubo alguna responsabilidad de las autoridades.

A través de un comunicado oficial, la sede fiscal descentralizada de Esquel a cargo del fiscal federal Santiago Roldán informó que se encuentra en trámite una investigación que determinará «la actuación y posible responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego«.

El incendio fue detectado el pasado 9 de diciembre del 2025 en el brazo sur del Lago Menéndez y ya arrasó más de 10 mil hectáreas desde entonces.

Después de siete semanas, el comportamiento del fuego es tal que cruzó dos lagos (Menéndez y Rivadavia) en las últimas horas, recorrió 40 kilómetros y se acerca al pueblo de Cholila y también a Esquel.

«Se comunica también que desde aquel día se reciben informes emitidos por el comando de incidentes del Parque Nacional», mencionó la fiscalía.

Además, acotaron que el pasado 9 de enero a un mes del incendio ciudadanos solicitaron que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y «diversas figuras penales y ambientales» que pudieran corresponder con relación al incendio.

A esto, se sumó que el pasado martes la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces presentaron otra denuncia por delitos de «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos» por «imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos y leyes especiales».

Con respecto a si el incendio fue intencional o no, desde la sede fiscal indicaron que la pesquisa se mantiene en curso y que además solicitaron informes a la administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

En el caso interviene la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Departamento Técnico Investigativo de la Policía Federal Argentina.

Chubut solicitó al Gobierno intervenir el Parque Los Alerces

La Administración de Parques Nacionales (APN) resolvió intervenir el Parque Nacional Los Alerces con el objetivo de regularizar su funcionamiento institucional, operativo y administrativo, en un contexto marcado por la emergencia ígnea que afecta al área protegida y que ya consumió más de 10 mil hectáreas de bosque nativo.

Fue el mismo gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien solicitó al Gobierno nacional que evalúe la remoción de todas las autoridades de la Administración de Parques Nacionales con responsabilidad en el Parque Nacional Los Alerces, tras cuestionamientos por la gestión de los recientes incendios.

Fue así que la administración de Parques Nacionales resolvió intervenir El Parque Nacional Los Alerces. La medida establece la conformación de un Comité de Intervención, que asumirá de manera transitoria las funciones y atribuciones de la Intendencia del parque, conforme a la normativa interna vigente.