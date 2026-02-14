Los mayas no colapsaron: la tecnología reescribe la historia de una civilización hiperconectada

Durante décadas, los antiguos mayas fueron retratados como una civilización enigmática que colapsó y desapareció en la selva. Esa narrativa, popularizada durante el siglo XX, está siendo revisada a partir de nuevas investigaciones que muestran una historia mucho más compleja, marcada por la resiliencia, la adaptación y la continuidad cultural.

Nuevos datos están recalculando el mundo maya

Un extenso reportaje de The Guardian sigue el trabajo del arqueólogo Francisco Estrada-Belli y otros investigadores que están transformando nuestra comprensión del mundo maya. Lejos de estar “redescubriéndose”, el mundo maya está siendo recalculado: se revisan estimaciones de población, la organización de los asentamientos y la relación entre ciudades y zonas rurales, lo que obliga a repensar qué significa realmente hablar de “colapso”.

Estudios recientes publicados en Journal of Archaeological Science: Reports, junto con trabajos previos en Science, sugieren que la población del período Clásico Tardío pudo alcanzar alrededor de 16 millones de personas, una cifra muy superior a las estimaciones anteriores. Esto implicaría una densidad poblacional extraordinaria para un territorio relativamente pequeño, comparable o incluso superior a la de algunas regiones del Imperio romano en su apogeo.

Gran parte de esta revisión histórica se debe al uso del LiDAR, una tecnología que permite mapear el terreno oculto bajo la vegetación. Según National Geographic, los mapas generados revelaron una vasta red de ciudades, calzadas, sistemas hidráulicos, terrazas agrícolas y embalses. Lo que antes parecían colinas naturales resultaron ser pirámides y estructuras monumentales, y lo que se creía selva casi vacía apareció como un paisaje densamente ocupado y planificado.

Estos datos desmontan la idea de ciudades mayas aisladas y muestran una sociedad altamente interconectada, donde incluso las comunidades rurales participaban de la vida cívica y ceremonial. La infraestructura agrícola e hidráulica también sugiere un nivel avanzado de manejo ambiental que permitió sostener millones de personas durante siglos en un entorno difícil.

Los nuevos hallazgos también están cambiando la interpretación del llamado “colapso” maya. En lugar de una desaparición abrupta, los investigadores proponen entender ese período como un proceso de declive, reorganización y migración hacia otros centros urbanos, como Chichén Itzá y Uxmal. La cultura maya no se extinguió: se transformó y continuó en distintas regiones.

Más allá del pasado, esta revisión tiene implicaciones políticas y sociales en el presente. Millones de personas mayas viven hoy en Mesoamérica y Estados Unidos, y muchas enfrentan pobreza, discriminación y luchas por reconocimiento y derechos territoriales. Los nuevos descubrimientos también cuestionan relatos coloniales y pseudocientíficos que minimizaron los logros indígenas, reforzando la idea de que estas sociedades desarrollaron sistemas sofisticados y, en muchos casos, sostenibles de manejo del entorno.

En conjunto, la evidencia arqueológica está redefiniendo quiénes fueron los mayas: no una civilización desaparecida, sino una sociedad compleja, interconectada y resiliente cuyo legado sigue vivo en millones de descendientes que continúan reclamando su lugar en la historia y en el presente de América.

