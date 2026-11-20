La petrolera británica Harbour Energy marcó distancia respecto de las actividades hidrocarburíferas en el yacimiento Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, y ratificó que su estrategia de inversión está centrada en la Argentina.

La postura fue confirmada por Martín Rueda, director general de Wintershall Dea -empresa perteneciente al Grupo Harbour-, quien descartó cualquier vínculo presente o futuro con operaciones en el Atlántico Sur.

El anuncio de la petrolera británica

Según informó Clarín, el directivo afirmó que la compañía no tiene ningún interés en Sea Lion ni en proyectos vinculados a las Islas Malvinas, y subrayó que el objetivo principal de la firma es: «Desarrollar nuestros activos, acompañar el crecimiento de la producción energética del país y contribuir a que alcance su potencial como gran exportador de energía».

Actualmente, Harbour Energy se posiciona como la quinta mayor productora de gas en la Argentina, con un promedio de 10,6 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d), lo que representa el 7% del total nacional. Este volumen proviene de sus operaciones en la formación Vaca Muerta y en proyectos costa afuera en Tierra del Fuego.

Asimismo, la empresa posee una participación del 15% en el consorcio Southern Energy (SESA), iniciativa que proyecta iniciar las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a partir de la primavera de 2027 bajo el esquema del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El posicionamiento de la firma se produce luego de que el Gobierno nacional comenzara a aplicar sanciones a las empresas involucradas en el desarrollo del proyecto Sea Lion, cuya producción está prevista para 2028. En ese marco, Harbour Energy había quedado bajo análisis por ser la continuadora jurídica en el Reino Unido de Premier Oil, compañía sancionada por la Argentina en 2013.

Desde el grupo empresario explicaron que la estructura actual cuenta con otros accionistas, control y dirección, y recordaron que tras la constitución de Harbour en 2021 -mediante la adquisición de Chrysaor a Premier- se resolvió la salida del proyecto Sea Lion. Posteriormente, en 2023, al concretarse la compra de los activos globales de Wintershall Dea, la operación incluyó una cláusula específica que exigía su inscripción en el registro de empresas petroleras de la Argentina, en cumplimiento de la Disposición 337/2019 de la Subsecretaría de Hidrocarburos, normativa que excluye a las firmas que operan sin autorización en la plataforma continental argentina.

Las petroleras que marcaron distancia con Sea Lion

Hasta el momento, al menos unas cinco empresas -entre operadoras directas y gigantes de servicios petroleros- se despegaron formalmente o abandonaron el proyecto Sea Lion en Malvinas para resguardar sus operaciones en Argentina, sobre todo en Vaca Muerta.

Harbour Energy (ex Premier Oil) es el caso más reciente, pero quienes se pronunciaron antes tras la ofensiva del Gobierno argentino en septiembre de 2026 contra 45 empresas, accionistas y proveedores vinculados a la exploración ilegal en las islas, fueron: