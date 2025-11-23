Fiesta del Chivito 2025: lleno total, sorteo millonario y cierre de lujo en Chos Malal

Destrezas criollas, gastronomía y espectáculos musicales se dan cita en la tradicional celebración del norte neuquino.

Chos Malal amanece este domingo con el pulso firme de las fiestas grandes. Es el último día de la 17° Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, y la ciudad ya vive desde temprano ese ritmo previo al cierre: visitantes que buscan un lugar para el almuerzo, grupos que llegan desde los pueblos vecinos y el aroma a chivo asado que vuelve a encender la expectativa.

Con el 100% de ocupación hotelera desde el viernes, el movimiento no aflojó y promete intensificarse hacia la noche, cuando Lucas Sugo y Dale Q’ Va cierren la edición.

El intendente Nicolás Albarracín lo había anticipado, casas habilitadas por el municipio, hosterías completas en Huinganco, Varvarco, Las Ovejas, Manzano Amargo y Los Miches, y un flujo constante de turistas que incluso cruzaron desde Chile por el paso Pichachén.

Esta noche el cierre estará a cargo de Lucas Sugo y Dale Q’ Va.

El viernes el gobernador Rolando Figueroa estuvo presente para la inauguración y por la noche, en el escenario actuaron, entre otros, India Fernández, Sol de mi Tierra y Arrebol. Luego del acto formal de apertura, subieron al escenario la Orquesta municipal, Alma rezabaile, Ernesto, Guevara, Piko Frank y Los hermanos Contretas, entre otros. Anoche, cerraron los espectáculos de Los Herrera y Los Reales del Valle.

El predio, la Globa de Chivos vuelve a ser el punto obligado. Está a cargo del chef embajador de la gastronomía neuquina, Moncho Vázquez, acompañado de un equipo de cocineros para la preparación de chivos al asador, con precios definidos que van de los $250.000 el chivo entero, $150.000 el medio y $60.000 la porción.

Además, hay destrezas gauchas, un campeonato de jineteada, artesanías y propuestas culturales para todo público. Para muchos, el plan es comer temprano, recorrer artesanos y quedarse a esperar el cierre musical.

La última jornada llegará también con la expectativa del gran sorteo del bono contribución, que reparte una Toyota Hilux 4×4, 5 millones y 3 millones de pesos, y que se realizará poco antes de la medianoche.

Mientras tanto, el predio ofrecerá jineteada, destrezas y espectáculos durante todo el día. Con un clima que acompaña, Chos Malal se prepara para despedir una edición quecolmó todo, alojamientos, mesas y, sobre todo, el orgullo del norte neuquino.

Las entradas para hoy se pueden adquirir de forma online en eventpass.com.ar. En cuanto a los precios, los valores son los mismo para las tres noches. Se trata de un pase general de $25.000.