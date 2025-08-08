Los peores horarios del viento este sábado en Neuquén y el Alto Valle: a cuánto llegarán las ráfagas

El pronóstico falló y finalmente fue un viernes con un clima primaveral en Neuquén y Río Negro. Por este motivo, se aguarda que el fin de semana empiece similar, aunque la advertencia por viento persiste. Cuáles son los peores horarios y de cuánto serán las ráfagas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en Neuquén se aguarda una madrugada con una temperatura de 8°C, y viento desde el norte a casi 30 km/h, con ráfagas que oscilarán los 50 km/h.

Durante la mañana, el cielo estará despejado, aunque el frío se hará sentir con 3°C. Mientras tanto, el viento rondará entre los 13 y 22 km/h, mientras que las ráfagas serán persistentes.

Durante la tarde se espera que sea el peor horario del viento, ya que cambiará de dirección hacia el noroeste entre 32 y 41 km/h, acompañado por ráfagas de casi 50 km/h. Además, en el cielo habrá algunas nubes y la máxima llegará a los 15°C.

Por la noche, la máxima será de 10°C, mientras que el viento bajará su incidencia y se sentirá una leve brisa desde el noroeste.

Qué pasa en Roca este sábado con el viento

En General Roca se espera una madrugada con una temperatura de 8°C, y viento desde el norte a más de 30 km/h, con ráfagas de casi 50 km/h.

Por la mañana, la mínima será de 3°C con un cielo completamente despejado. Mientras, el viento tendrá una velocidad entre los 13 y 22 km/h, casi imperceptible, pero las ráfagas seguirán rondando los 50 km/h.

La tarde será el peor horario del viento en Roca, ya que cambiará de dirección hacia el noroeste entre 32 y 41 km/h, acompañado por ráfagas de casi 50 km/h. Además, el cielo tendrá algunas nubes y la máxima llegará a los 15°C.

Por la noche, la máxima será de 10°C, mientras que el viento bajará su incidencia y se sentirá una leve brisa desde el noroeste.