Los sauces llorones que causan estragos internos en las viviendas del barrio Belgrano

Un grupo de vecinos que tienen graves problemas de obstrucción de cañerías por la invasión de raíces, solicitó soluciones a la municipalidad de Neuquén. Se trata de los frentistas linderos al balneario municipal Albino Cotro, en el barrio Belgrano de Neuquén capital.

Los reclamos comenzaron los primeros días del año y fueron reiterados a mediados de octubre, ante la falta de respuestas. Hay algunas casas, en las que las cañerías no tienen espacio siquiera para la evacuación del agua limpia, se indicó. El expediente se inició con siete vecinos que viven en la calle Bolívar, entre Huiliches y Winter.

Luis Ferrari es ingeniero agrónomo y uno de los que firmaron del expediente. A mediados de octubre, volvió a solicitar medidas, cuando tuvo que hacer un recambio de cañerías internas y del interior de los ductos, solo salían raíces.

Otro de sus vecinos, explicó que cada 6 meses debe limpiar los registros y cámaras de inspección para extraer material debido a que no hay evacuación de líquidos por el grave problema de taponamiento con raíces «de todo tamaño», según describen en el expediente.

Agregaron fotos en las que las raíces extraídas del interior de las tuberías, tienen más de diez centímetros de diámetro. A esas se suman otras de menor grosor «que forman una red» y que crecen y se expanden por las nuevas tuberías que se instalan para la evacuación de los líquidos de las casas.

El patio lindero a la tira de casas con las cañerías tapadas tiene 2 sauces llorones de unos 30 años, los vecinos piden soluciones. Hay otros ejemplares en el mismo patio (foto Florencia Salto)

En total, firmaron siete damnificados por la invasión de las raíces en las casas. «Hay más vecinos perjudicados, son todos los de la cuadra, pero muchos alquilan y no quieren firmar; aunque tienen los mismos problemas», aseguró.

El expediente agrega datos de profesionales de la agronomía y forestación para aportar soluciones técnicas (como secar los árboles para luego retirarlos) por los inconvenientes en la tira de viviendas cercanas al lugar donde están plantados los sauces.

Ferrari insistió que el origen de la obstrucción son los sauces de más de 20 años que están en la misma manzana, detrás de los sanitarios del balneario municipal, en un patio que no tiene más de 40 metros cuadrados.

En el informe, señalan los reclamos planteados en febrero. Indican que en algunos sectores, el desagote del lavado de ropa es imposible y que las tuberías de la cámara séptica terminan en la red cloacal oficial, donde la extracción manual de las raíces no se puede llevar a cabo.

Los vecinos aseguran que hay soluciones técnicas posibles y aportan estudios para ser analizados por equipo técnico de la municipalidad, pero esta instancia no se produjo desde febrero hasta octubre.

De las cañerías de las viviendas en la calle Bolívar, en la zona del Balneario, no sale agua, sino raíces (foto Florencia Salto)

«Nosotros estamos desde los 70 acá, los árboles fueron plantados en un lugar donde no deberían: ese tipo de árboles deberían estar en el río, en la zona de la isla, asesinos son los que los plantaron en este lugar», destacó al ser consultado por la erradicación de los sauces.

Agregó que no han tenido respuestas. «Se solicita una rápida acción operativa» se indicó en la nota en la que plantean que se ponga en marcha un trabajo en conjunto entre la municipalidad y los vecinos afectados. «Todas las cañerías están tomadas, no hay manera, son graves los inconvenientes en las viviendas aledañas que limitan con el espacio del Municipio«, indicaron los frentistas en la nota remitida el 17 de octubre a la comuna.

Los sauces están ubicados en el patio interno de los sanitarios del balneario Municipal, que lindan con los fondos de las casas que tienen sus frentes hacia la Simón Bolivar (foto Florencia Salto)

«El problema no son los árboles de los frentes de las casas, son estos árboles al lado de las medianeras de las casas, que son sauces llorones tienen raíces que van muy abajo y hacen como una red, que son los que están causando los problemas», dijo Ferrari.

Para el profesional, se trata de una situación ecológica ambiental. Al problema principal, agregó el continuo vertido de agua por sobrepresión de los tanques de almacenamiento que están en los sanitarios de dama del balneario municipal y los problemas de salitre en los terrenos lindantes.

«Solicitamos que se tenga en cuenta la posible poda o extracción de los sauces, que deben estar en un lugar propicio para su crecimiento. Se debe monitorear y accionar sobre el tema de las raíces y raicillas que permanecen mucho tiempo y pueden volver a activarse si no se toman las medidas apropiadas» luego de la primera intervención, se planteó.