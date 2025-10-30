Neuquén avanza con la regularización de terrenos: entregaron nuevas escrituras y boletos de compraventa

Familias de diversos sectores de Neuquén recibieron este jueves sus boletos de compraventa y escrituras en un acto encabezado por el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Martín Hurtado, y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

La entrega forma parte del proceso de regularización dominial impulsado por la gestión del intendente Mariano Gaido, que busca garantizar seguridad jurídica y ordenar la documentación de los terrenos municipales ocupados y consolidados en distintos puntos de la ciudad.

El subsecretario de Tierras, Hipólito Muñoz, destacó el trabajo realizado para desactivar las tomas y afirmó que cada entrega «forma parte del proceso de regularización» que lleva adelante su área. Durante el encuentro se entregaron 17 boletos de compraventa y 7 escrituras a familias que completaron la documentación necesaria y cumplieron con los requisitos administrativos previstos.

«Este es un acto más de entrega de boletos que nos permite visibilizar y generar confianza en los vecinos, para que sepan que pueden avanzar en el trámite y regularizar su terreno», explicó Muñoz. El funcionario agregó que, en lo que va del año, se han entregado cerca de 150 boletos de compraventa y 45 escrituras, consolidando la continuidad del programa municipal.

Muñoz recordó que «el proceso es largo y requiere una serie de presentaciones y verificaciones, además de una ordenanza que nos autoriza a adjudicar en venta los lotes». Añadió que, una vez que los vecinos completan el pago del terreno, pueden avanzar con la escritura. «Seguimos trabajando para que más familias logren llegar a esta instancia», señaló.

Los barrios incluidos en esta entrega fueron: