Luna de Sangre 2026: ¿Cuándo y cómo disfrutar del eclipse lunar total en Argentina?

El calendario astronómico ya marca una fecha clave para los entusiastas del cielo en el hemisferio sur. En los próximos meses, Argentina será protagonista de la Luna de Sangre, un eclipse lunar total que promete teñir el satélite de un rojo intenso y profundo.

Este fenómeno destaca por su exclusividad: solo una mínima porción de los habitantes del planeta podrá observar el proceso completo, y nuestro país se encuentra en el centro de esa zona de visibilidad total.

¿Cuándo y por qué ocurre este fenómeno?

El evento se desarrollará entre la noche del 2 y la madrugada del 4 de marzo de 2026. Durante estas jornadas, la Tierra se interpondrá exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar.

La denominación de «Luna de Sangre» responde a un efecto físico de la atmósfera terrestre. En lugar de quedar en oscuridad total, el planeta actúa como una lente que filtra la luz solar, dejando pasar únicamente las longitudes de onda rojas que le otorgan ese tono cobrizo tan característico.

Una oportunidad estadística única

Según proyecciones de sitios especializados como Time and Date, este eclipse será un evento de nicho: se estima que apenas el 2% de la población mundial podrá ver todas las fases.

En este contexto, Argentina aparece en los mapas de la NASA como un punto estratégico para disfrutar de los aproximadamente 80 minutos que durará la fase de totalidad.

Guía para observar el eclipse en Argentina

A diferencia de los eclipses de Sol, este evento no requiere protección ocular especial. Para maximizar la experiencia, se recomienda: