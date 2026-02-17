Después del “Anillo de Fuego”, estas son las próximas fechas de eclipses en 2026: ¿desde dónde se podrán ver?

Este 17 de febrero inició oficialmente el calendario de eclipses del 2026. Este año estará cargado de una gran variedad de eventos astronómicos como lluvias de estrellas, vibrantes plenilunios y los favoritos del público, eclipses solares.

Este martes se registró el primer «Anillo de Fuego» del año, el fenómeno del eclipse solar anular que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.

Se lo apodó «Anillo del Fuego» porque si bien la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, la distancia es tal que no llega a cubrir por completo al disco solar. Por este motivo, alrededor de la Luna se puedo apreciar un aro de luz brillante.

El «Anillo del Fuego» de este 17 de febrero

Si bien la franja de anularidad total (donde el anillo se ve perfecto) cruzó principalmente el océano Antártico, la Patagonia argentina tuvo una posición privilegiada para observar el fenómeno de forma parcial:

Sur de Argentina: En las localidades más australes de la región, el oscurecimiento máximo estimado llegó al 40% .

En las localidades más australes de la región, el oscurecimiento máximo estimado llegó al . Isla Rey Jorge: fue uno de los puntos con mayor visibilidad, alcanzando un 83% de cobertura solar a las 10:12 hora local.

fue uno de los puntos con mayor visibilidad, alcanzando un de cobertura solar a las 10:12 hora local. Punta Arenas (Chile): El Sol se cubrió apenas un 5%

Este martes, alrededor de las 8.38, se formó el eclipse y duró unos tres minutos.

Las próximas fechas de eclipses en 2026: desde dónde se podrán ver

Según lo informado, el calendario de eclipse continuará en marzo. En esta ocasión la luna se tornará roja gracias a un eclipse lunar total.

Este fenómeno podrá verse desde diversas partes de Europa, Asia, Australia, América del Norte, América del Sur, el Ártico y la Antártida.

Fecha: 3 de marzo .

. Hora de inicio: 8:44 GMT (5:44 en Argentina).

Hora de final: 14:22 GMT (11:22 en Argentina).

En agosto se registrará otro fenómeno, pero será un eclipse solar total que cruzará Groenlandia, Islandia, Portugal y España. Solo los afortunados en esta franja de lugares podrán ver el Sol completamente cubierto por la Luna.

Fecha: 12 de agosto.

Hora de inicio: 15:34 GMT (12:34 en Argentina).

Hora de final: 19:57 GMT (16:57 en Argentina).

El último eclipse del año también se registrará en agosto. Será el 28 y se tratará de un eclipse lunar parcial profundo. El 96% de la Luna entrará en la sombra de la Tierra, haciéndola adquirir un tono naranja oscuro en lugar del conocido rojo intenso de un eclipse total. Este fenómeno podrá observarse completamente desde América del Norte y del Sur.