Lunes de lluvia en el Alto Valle: a qué hora llegan las tormentas y cuáles son los peores horarios

El inicio de la semana laboral en el Alto Valle estará marcado por la inestabilidad.

Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 30 de marzo la región transita un proceso de desmejoramiento paulatino. Aunque el termómetro trepará hasta los 29°C, la humedad y la baja presión generarán condiciones propicias para el desarrollo de tormentas.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día, lo que generará esa sensación de pesadez ambiental típica de la previa a las descargas eléctricas en el valle.

Los peores horarios: chaparrones y tormentas aisladas en el Alto Valle

La inestabilidad no será constante, sino que se concentrará en dos franjas horarias bien definidas: