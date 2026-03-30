Lunes de lluvia en el Alto Valle: a qué hora llegan las tormentas y cuáles son los peores horarios
El otoño se despide de marzo con mucha inestabilidad en Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de cielo cubierto, máxima de 29°C y dos ventanas críticas de precipitaciones para este lunes 30.
El inicio de la semana laboral en el Alto Valle estará marcado por la inestabilidad.
Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 30 de marzo la región transita un proceso de desmejoramiento paulatino. Aunque el termómetro trepará hasta los 29°C, la humedad y la baja presión generarán condiciones propicias para el desarrollo de tormentas.
El cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día, lo que generará esa sensación de pesadez ambiental típica de la previa a las descargas eléctricas en el valle.
Los peores horarios: chaparrones y tormentas aisladas en el Alto Valle
La inestabilidad no será constante, sino que se concentrará en dos franjas horarias bien definidas:
- Mañana (Hasta el mediodía): se esperan los primeros chaparrones aislados. Si bien serán de intensidad débil a moderada, podrían complicar el tránsito en las primeras horas debido a las calzadas húmedas en los puentes carreteros y la Ruta 22.
- Tarde y Noche (El pico de riesgo): hacia el final de la jornada la situación se vuelve más compleja. Se prevé el desarrollo de tormentas aisladas, con mayor actividad eléctrica y ráfagas de viento del sector sudoeste que acompañarán la caída de agua. La probabilidad de lluvia en esta etapa sube hasta el 40%.
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