Lunes frío y con viento en la cordillera de Neuquén y Río Negro: a qué hora llegan las fuertes ráfagas

Una jornada marcadamente fría y ventosa se anticipa para este lunes en la cordillera patagónica. Las condiciones climáticas estarán dominadas por la presencia constante de viento, con momentos de intensas ráfagas, que afectarán tanto a Neuquén como a Río Negro.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día estará marcado por una fuerte presencia de viento. Se anticipan velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. La dirección predominante será del noroeste.

El detalle de lo que se espera este lunes en la cordillera de Neuquén: temperaturas bajo cero y viento fuerte

En Villa La Angostura, el lunes presentará un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima se ubicaría en los -2°C, mientras que la máxima alcanzaría los 13°C.

La probabilidad de precipitaciones es baja, entre 0 y 10 por ciento, y los momentos más complejos con el viento se darán durante la mañana y la noche.

En San Martín de los Andes, el cielo se mantendrá nublado a lo largo de este lunes. La probabilidad de precipitaciones será baja, con un porcentaje de entre 0 y 10 por ciento. La temperatura mínima estimada es de 1°C, mientras que la máxima llegará a los 13°C. La tarde podría presentar las condiciones más complicadas.

El pronóstico para Bariloche: lluvias y vientos fuertes este lunes

Para San Carlos de Bariloche, el SMN pronostica una jornada con cielo nublado y probabilidad de lluvia, que oscila entre el 0 y el 40 por ciento. Las temperaturas previstas son de una mínima de 3°C y una máxima de 12°C. Las condiciones más desfavorables se sentirán por la mañana y durante la noche.



Las localidades cordilleranas de Neuquén y Río Negro se enfrentarán a un lunes con un marcado descenso térmico y la persistencia de fuertes vientos. Se recomienda a la población tomar precauciones ante las ráfagas y las bajas sensaciones térmicas, especialmente en las horas de mayor intensidad del viento.