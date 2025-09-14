Lunes soleado y temperaturas en ascenso en Neuquén y Río Negro: ¿Cuándo volverá el frío?

El lunes inicia la semana con cielos mayormente despejados y un marcado ascenso de las temperaturas en gran parte de Neuquén y Río Negro, ofreciendo un día ideal para actividades al aire libre, paseos y tareas al aire libre, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23 y 26 °C, mientras que las mínimas nocturnas continuarán frescas, rondando los 5 a 7 °C en distintas localidades de la región. El viento soplará moderado a intenso, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en zonas costeras.

Según la AIC, este lunes será el inicio de una semana de contrastes, ya que hacia el jueves se espera la llegada de aire frío e inestable, que traerá lluvias y nevadas en la región de Los Lagos y el oeste de Río Negro, además continuarán los pulsos débiles de precipitación.

Neuquén: lunes con cielo mayormente despejado y temperatura agradable

Este lunes 15 de septiembre, Neuquén se prepara para un día con cielo mayormente despejado durante la jornada y mínimas frescas durante la noche. Según el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 23 °C, mientras que la mínima será de 6 °C, registrándose un clima agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste-sudoeste a 17 km/h durante el día y disminuirá a 10 km/h por la noche, con ráfagas de la misma intensidad. La presión atmosférica se ubicará en 1013 hPa, indicando estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Roca y Cipolletti: lunes con sol y temperaturas agradables

Este lunes 15 de septiembre, las ciudades de Roca y Cipolletti registrarán un día mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán los 24 °C durante la jornada y descenderán hasta 6 °C por la noche.

El viento soplará desde el oeste-sudoeste a 18 km/h durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 27 km/h, mientras que por la noche se mantendrá más calmo a 14 km/h.

Las Grutas: clima en la costa atlántica

Este lunes Las Grutas tendrá un día mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán los 24 °C durante la jornada y descenderán hasta 7 °C por la noche.

El viento será notable, soplando desde el oeste-noroeste a 34 km/h durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 41 km/h, mientras que por la noche se mantendrá a 30 km/h con ráfagas de hasta 30 km/h.

Viedma: lunes con sol y viento intenso

Este lunes Viedma presentará un día mayormente despejado, con temperaturas máximas de 26 °C y mínimas de 6 °C durante la noche.

El viento soplará desde el norte-noroeste a 31 km/h durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 39 km/h, mientras que por la noche se mantendrá a 22 km/h.