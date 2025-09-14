ESCUCHÁ RN RADIO
Lunes soleado y temperaturas en ascenso en Neuquén y Río Negro: ¿Cuándo volverá el frío?

Las Grutas, Viedma, Roca y Cipolletti tendrán un lunes ideal para actividades al aire libre, mientras que la cordillera seguirá con pulsos débiles de precipitación.

Redacción

Por Redacción

Los primeros días de la semana permitirán disfrutar de temperaturas agradables.

El lunes inicia la semana con cielos mayormente despejados y un marcado ascenso de las temperaturas en gran parte de Neuquén y Río Negro, ofreciendo un día ideal para actividades al aire libre, paseos y tareas al aire libre, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23 y 26 °C, mientras que las mínimas nocturnas continuarán frescas, rondando los 5 a 7 °C en distintas localidades de la región. El viento soplará moderado a intenso, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en zonas costeras.

Según la AIC, este lunes será el inicio de una semana de contrastes, ya que hacia el jueves se espera la llegada de aire frío e inestable, que traerá lluvias y nevadas en la región de Los Lagos y el oeste de Río Negro, además continuarán los pulsos débiles de precipitación.

Neuquén: lunes con cielo mayormente despejado y temperatura agradable

Este lunes 15 de septiembre, Neuquén se prepara para un día con cielo mayormente despejado durante la jornada y mínimas frescas durante la noche. Según el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 23 °C, mientras que la mínima será de 6 °C, registrándose un clima agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste-sudoeste a 17 km/h durante el día y disminuirá a 10 km/h por la noche, con ráfagas de la misma intensidad. La presión atmosférica se ubicará en 1013 hPa, indicando estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Roca y Cipolletti: lunes con sol y temperaturas agradables

Este lunes 15 de septiembre, las ciudades de Roca y Cipolletti registrarán un día mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán los 24 °C durante la jornada y descenderán hasta 6 °C por la noche.

El viento soplará desde el oeste-sudoeste a 18 km/h durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 27 km/h, mientras que por la noche se mantendrá más calmo a 14 km/h.

Las Grutas: clima en la costa atlántica

Este lunes Las Grutas tendrá un día mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán los 24 °C durante la jornada y descenderán hasta 7 °C por la noche.

El viento será notable, soplando desde el oeste-noroeste a 34 km/h durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 41 km/h, mientras que por la noche se mantendrá a 30 km/h con ráfagas de hasta 30 km/h.

Viedma: lunes con sol y viento intenso

Este lunes Viedma presentará un día mayormente despejado, con temperaturas máximas de 26 °C y mínimas de 6 °C durante la noche.

El viento soplará desde el norte-noroeste a 31 km/h durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 39 km/h, mientras que por la noche se mantendrá a 22 km/h.


Temas

Cipolletti

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Viedma

Comentarios