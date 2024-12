Malén, una joven de Bariloche, expondrá en la Universidad de Manchester: «Soy la primera de mi familia que se reconoce como mapuche»

Es conocida como Pukka, tiene apenas 17 años y se define como «una joven artista mapuche«. En febrero, Malén Curipán Mendoza viajará a Inglaterra para presentar sus canciones y exponer sobre la cultura y las problemáticas del pueblo mapuche en la Patagonia. La joven logró una beca de la Universidad de Manchester.

El desafío no es menor teniendo en cuenta que la joven se autodescubrió como mapuche recién dos años atrás, después de una búsqueda que le llevó varios años.

Acaba de terminar el secundario en la escuela rionegrina 45 y formó parte de un proyecto de investigación de la Universidad de Manchester y la Universidad Nacional de Río Negro, a tráves del cual buscaban jóvenes artistas mapuches en Argentina y quechuas en Ecuador.

Malén Curipán tiene 17 años y egresó de la escuela rionegrina 45. Foto: Chino Leiva

Malén supo que resultó seleccionada para viajar al Reino Unido, mientras se desarrollaba el juicio por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel. Considera que esto no fue casual.

En febrero, participará de dos jornadas de actividades en la Universidad de Manchester. El primer día participará de un festival donde presentará su música, junto a dos ecuatorianos y algunas bandas de Liverpool.

La segunda jornada, en cambio, será el momento de un ida y vuelta con profesores de la universidad inglesa. «Es una exposición de las problemáticas de acá. Será una charla con académicos que me preguntarán inquietudes. Tienen una materia que se llama etnomusicología -una disciplina académica que estudia la música en relación con la sociedad, la cultura y el contexto histórico- y estudian la música latinoamericana», comentó.

Malén tiene una banda de hardcore punk llamada Tsunami, escribe poesía y tiene un proyecto solita vinculado al folk.

Silencio generacional

¿Por qué fue elegida para viajar a Inglaterra? El motivo, consideró, es que ella puede hablar de la identidad mapuche aunque desde otro lugar. «Yo soy de la urbe, no nací en el campo. Soy la primera de mi familia que se reconoce como mapuche. Estoy intentando romper con un silencio generacional complicado. Desde ahí, hablo«, comentó.

Dos años atrás, empezaron las preguntas incómodas a sus padres. «Desde siempre, supe que era mapuche. De hecho, en cuarto grado prometí la bandera argentina y la mapuche. En ese momento, me peleé con mi familia porque yo quería hacerlo», recordó. Siendo pequeña concurrió a un taller de mapuzungun y años después, cuando consultó a su madre la razón, le comentó que ella misma lo había pedido.

«Una compañera mapuche me dijo que cuando uno es chiquito, los ancestros están muy por arriba uno. De modo que seguramente, hayan sido ellos quienes me hicieron sentir parte de una cultura con la que, en realidad, no tenía nada para identificarme«, relató.

Su madre siempre la acompañó en la búsqueda de su identidad. Tiempo atrás, le regaló una punta de lanza que le había regalado a su padre cuando eran novios. Con su padre, en cambio, se generaron varias peleas. «Su discurso siempre fue que no somos mapuches sino araucanos que, en realidad, es una palabra inca. Sucede que mi abuelo siempre le decía a mi viejo que no éramos mapuches sino araucanos. Insistirle en que me cuente su historia familiar era meterle el dedo en la llaga. Hoy ya no se reconoce como araucano, pero tampoco dice ser mapuche», señaló. Y contó que, hace poco, consiguió un ñorquin, un instrumento mapuche.

Malén recordó varias dificultades en la escuela con profesores respetuosos de la cultura mapuche «y otros que solo intentaban romper». «En mi colegio me tocó escuchar que ‘no está bien encasillarse en una cultura porque somos todos de todos lados’. O vinculando a los mapuches con el terrorismo. Es cierto que hay mucho trabajo y logros, pero todavía están presentes ciertos discursos violentos«, señaló.

Malén y la música

«En mi caso, la música siempre fue mi forma de expresarme. Escribo desde la denuncia, mi sentir sobre diferentes cuestiones. Mi identidad, y mi proceso de descubrimiento, atraviesa la música. De hecho, trato de incorporar las palabras mapuches«, contó.

A Manchester llevará un «LP» de cinco canciones y una poesía. «El concepo es la trayectoria hacia la autoaceptación. Todo empieza de la angustia y la tristeza, atraviesa la duda y al final, hay aceptación y tranquilidad. Todo plasmado en las canciones«, describió.

Durante su exposición, Malén explicará la situación de los «mapuches de la urbe»: «Hay muchas familias en la urbe debido a la segregación que debieron atravesar, por la cantidad de tierras que nos sacaron. Quiero también hablar de Rafa (Nahuel), su asesinato, de Santiago Maldonado y sobre el conflicto con las tierras», dijo esta joven que desea estudiar Gestión Cultural en Buenos Aires aunque visualiza un 2025 en Bariloche con varios recitales para adquirir experiencia.

«Hoy yo me reconozco mapuche. Pero hay mucho trabajo por hacer porque hay muchos que no se autoreconocen», concluyó.

Recital a beneficio

Este viernes habrá un recital en «La Patriada», en Brown 1444, en Bariloche y lo recaudado estará destinado al viaje de Malén. Participarán seis bandas del under local: Enigma, Simbiontes, Debajo de los restos, Balde, Augurio y El resto. La cita es a las 19 y la entrada anticipada tiene un valor de 5.000 pesos (se adquieren en Growlife, España 334).