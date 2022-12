Maltrato animal: se supo que la perra asesinada en Junín era acompañante terapéutica y hay un testigo herido

Desde el grupo Lihuen que cuida, rescata, y da en adopción a los animales en Junín de los Andes, comentaron que insi, la perra que fue asesinada ayer por golpes, era acompañante terapéutica de una persona de la localidad. Señalaron que ya está identificado el responsable del asesinato del animal. Se radicó la denuncia en la comisaría local.

Marcela González, integrante del grupo proteccionista de la localidad contó que Insi era una perra de 11 meses, castrada, con todas sus vacunas, con una familia. “Era acompañante terapéutica de una persona que tiene problemas de estabilidad. De uno de los hijos de la mamá humana de Insi. Ël se sostenía en ella”, indicó.

Relató que la persona responsable de la muerte de Insi “conducía borracho un Ford Ka, la chocó, se le rompió una parte de adelante del vehículo. Luego la mató a golpes y lo remató a piedrazos. Fue terrible”.

González dijo que el hecho fue a la vuelta de la casa de los dueños de Insi. Marcó que una persona que presenció lo que ocurría quiso intervenir para impedirlo, fue agredido y resultó herido. Además fue amenazado con un cuchillo.

Comentó que quedó un rastro de aceite y se llegó así a dar con el auto. También aseguró que saben dónde vive. Dijo que el hombre se habría ido de Junín de los Andes. “Pedimos respuesta de la Justicia. Vamos a marchar porque esto no puede seguir pasando. Ellos no pueden hablar pero nosotros sí. Que se actué rápido. No nos vamos a quedar callados. Tiene que ser condenado”, manifestó la integrante del grupo Lihuen.

Marcó que hubo casos anteriores de maltratos a animales, donde la comisaría 23 no quería tomar la denuncia.