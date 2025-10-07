Mamografías a un clic: Río Negro conecta hospitales para detectar antes el cáncer de mama

En una provincia extensa como Río Negro, donde las distancias suelen jugar en contra de la salud, una mamografía ya no necesita viajar en ambulancia ni por correo. Basta un clic para que las imágenes tomadas en la estepa o en la costa lleguen a los especialistas que puedan analizarlas y elaborar el informe. La mamografía es una radiografía del seno que se utiliza para detectar y diagnosticar el cáncer de mama de forma temprana.

Que más mujeres accedan a la mamografía, vivan donde vivan

La provincia amplió la red de mamógrafos y comenzó a conectar hospitales a través del sistema de Historia de Salud Integrada (HSI). En el mes del cáncer de mama, las autoridades buscan sostener los controles durante todo el año y reforzar la detección temprana.

En el marco del Octubre Rosa, Río Negro avanza con nuevas herramientas para mejorar la detección temprana del cáncer de mama y garantizar que más mujeres accedan al estudio, vivan donde vivan. Este mes entran en funciones los mamógrafos digitales del hospital Aníbal Serra de San Antonio Oeste y del Rogelio Cortizo de Ingeniero Jacobacci, el primero en la Línea Sur. Con estas incorporaciones, la provincia ya cuenta con 11 hospitales públicos equipados con mamógrafos.

“La detección temprana tiene una gran tasa de curación, cercana al 90%. Por eso apuntamos a que las mujeres mayores de 50 años, aunque no tengan síntomas, se realicen la mamografía gratuita en los hospitales públicos”, explicó la subsecretaria de Articulación de Programas de Salud, Marina Deorsola, en diálogo con RÍO NEGRO.

Técnicas radiólogas y profesionales de salud trabajan con los nuevos mamógrafos digitales incorporados al sistema público provincial.

La funcionaria remarcó que el eje central de la campaña “Hacete la mamografía” es sostener la prevención en el tiempo. “Queremos que todos los hospitales públicos que tienen mamógrafos activos puedan dar respuesta durante todo el año. Octubre nos sirve para visibilizar, pero la detección tiene que ser parte del control de salud, no algo excepcional”, señaló.

Además, destacó que la incorporación de equipamiento de última generación no sólo mejora la accesibilidad, sino también la calidad de los diagnósticos. “Tenemos dos mamógrafos directos de última generación y tres estaciones de trabajo con monitores de alta definición en Roca, Allen y Cipolletti. Esto nos permite mejorar no solo la accesibilidad sino la definición de la imagen y, por lo tanto, llegar más tempranamente al diagnóstico”, precisó.

Historia de Salud Integrada: digitalización y teleconsulta

En los hospitales donde no hay médicas o médicos especialistas, las imágenes se digitalizan y se envían a través de la Historia de Salud Integrada (HSI), el sistema que conecta los centros de salud provinciales. “En San Antonio, por ejemplo, la imagen se hace localmente y se informa desde Viedma. Eso garantiza acceso al diagnóstico más allá del lugar donde se viva. Es un paso enorme”, explicó Deorsola.

La primera experiencia se concretó hace pocos días en ese hospital costero, cuando una mamografía realizada en el Aníbal Serra fue analizada casi en tiempo real por una profesional del hospital Zatti. “Lo importante no es solo tener la técnica, sino también garantizar el diagnóstico. Por eso la digitalización y la teleconsulta son herramientas claves”, agregó.

En Ingeniero Jacobacci, el nuevo mamógrafo del hospital Rogelio Cortizo comenzará a utilizarse con placas mientras avanza su digitalización. “En principio la de Jacobacci es con placas —aclaró Deorsola—, pero tenemos una red armada: se puede informar desde Bariloche o Roca. A medida que vayamos incorporando la historia digital, esto va a ser en forma progresiva”, explicó.

La red provincial de mamógrafos conecta hospitales de la Línea Sur, el Valle y la Costa, acercando la detección temprana del cáncer de mama.

El avance hacia la digitalización será paulatino y permitirá unificar la información médica en toda la provincia. “A medida que incorporemos todos los servicios —tomografía, resonancia, radiología—, las imágenes quedarán integradas a la historia clínica digital. La idea es que la información acompañe a cada persona se atienda donde se atienda, y que el profesional tenga siempre los antecedentes a mano”, señaló.

Deorsola hizo hincapié en el rol humano detrás de la campaña. “Los profesionales y las técnicas están muy capacitadas para acompañar empáticamente a las mujeres. Queremos que no sientan miedo ni incomodidad. La mamografía no debe vivirse como algo doloroso o temible, sino como un control más, igual de necesario que el PAP o el control de presión”, sostuvo.

También pidió derribar los mitos que todavía rodean a este estudio. “Hay mujeres que creen que la mamografía puede doler, o que no es necesaria si se sienten bien. Pero el objetivo es justamente detectar antes de que haya síntomas. Hacerse la mamografía es cuidarse. Es un acto de salud”, enfatizó.

“Hacete la mamografía”: arrancó la campaña

El ministro Demetrio Thalaselis encabezó en Las Grutas la presentación de la campaña “Hacete la mamografía”, acompañado por equipos de salud y representantes municipales.

La campaña provincial se lanzó este miércoles en Las Grutas, con la presencia de autoridades sanitarias y municipales, caminatas comunitarias y charlas sobre prevención.

Durante octubre, las mujeres de 50 a 69 años pueden realizarse la mamografía de forma gratuita y sin orden médica en los hospitales públicos que cuenten con equipamiento. En los casos de mujeres con antecedentes familiares o factores de riesgo, el control debe hacerse antes, con indicación médica.

Autoridades sanitarias, profesionales y vecinas participaron del lanzamiento de la campaña “Hacete la mamografía”, realizado en el hospital de Las Grutas.

Desde el Ministerio de Salud, además, se trabaja en la navegación de casos, una red que acompaña los diagnósticos de cáncer de mama, colon y cérvix para garantizar la continuidad de la atención y el acceso al tratamiento. “No hablamos más de la lucha», aclaró Deorsola, «sino que lo que hacemos es acompañar para hacer una detección temprana de las mujeres y que tengan la posibilidad de curación, que es a lo que enfocamos.”