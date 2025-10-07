Video | Ciencia desde la Patagonia: seguí el minuto a minuto del streaming paleontológico

A tan solo 60 kilómetros de General Roca, inició una nueva campaña del Conicet. Esta vez la expedición paleontológica busca continuar con los trabajos que iniciaron un año atras, en los que se descubrió la garra de un dinosaurio inédito en Argentina. Mirá el streaming en vivo:

El sitio, con 70 millones de años de antigüedad, se convirtió en una ventana privilegiada al mundo previo a la extinción de los dinosaurios. Allí se identificaron al menos diez especies nuevas de animales aún no nombradas, entre ellas anfibios, reptiles, mamíferos y un dinosaurio carnívoro inédito, el Bonapartenykus ultimus, cuya garra fue descubierta en la campaña de 2024.

La campaña cuenta con el apoyo del CONICET, la Fundación Azara y National Geographic.

Científicos y público conectados: la campaña ofrecerá transmisiones, entrevistas y charlas desde el yacimiento

Por primera vez, la campaña podrá ser seguida en tiempo real desde la Patagonia, gracias a la instalación de internet satelital de alta velocidad en el campamento. El público podrá acceder a streamings en vivo, entrevistas con los investigadores, charlas nocturnas y clips documentales en las redes del proyecto.

Las transmisiones podrán seguirse en las redes: