Mercado de Sabores en Neuquén: cómo funcionarán los colectivos para ir a la feria este fin de semana

El Mercado de Sabores regresa a Neuquén con tres días de actividades, stands y propuestas gastronómicas locales. Para que los interesados puedan ir hasta la feria, comunicaron que habrá un servicio especial de colectivos. Mirá el detalle de cómo funcionará.

La feria se realizará en el Mercado Concentrado de Neuquén el sábado 15 y domingo 26 de noviembre. Todos los interesados podrán acercarse desde las 12 hasta las 20 para disfrutar de los puestos que estarán desplegados en el sitio.

Desde la organización informaron que en el playón entre las Naves I y II se instalarán 130 puestos de emprendedores locales y elaboradores gastronómicos.

Cómo funcionarán los colectivos

La Dirección Provincial de Transporte de Neuquén informó que habilitarán servicios especiales para el Mercado de Sabores. En este sentido difundió los horarios de los colectivos Pehuenches que circularán el 15 y 16 entre el casco viejo de Centenario y el Mercado Concentrador.

El sábado funcionarán así:

Desde plaza San Martín de Centenario, los horarios son: 11:45; 12:45; 13:45; 14:45; 15:45; 16:45; 17:45 y 18:45. Y llegarán al Mercado Concentrador/Parque Industrial Neuquén a las: 12:20; 13:20; 14:20; 15:20; 16:20; 17:20; 18:20 y 19:20.

los horarios son: 11:45; 12:45; 13:45; 14:45; 15:45; 16:45; 17:45 y 18:45. Y llegarán al Mercado Concentrador/Parque Industrial Neuquén a las: 12:20; 13:20; 14:20; 15:20; 16:20; 17:20; 18:20 y 19:20. Desde Neuquén, de la esquina de Independencia y Santa Fe, los horarios son: 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10 y 19:10; y arribarán a Parque Industrial 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 y 19:30.

Para el día domingo: