El testimonio del portero que vio a Facundo Moyano y Candela Arizaga: cómo fueron los minutos de tensión

Mientras la Justicia continúa investigando el confuso episodio protagonizado por Facundo Moyano y Candela Arizaga, comenzaron a surgir los testimonios de personas que presenciaron la escena ocurrida durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano.

Uno de ellos fue Camilo, un encargado de edificio que terminó quedándose al cuidado del perro de la influencer luego de que el animal se escapara en medio del incidente. Su relato fue difundido en el programa Lape Club Social (América TV) y replicado por PrimiciasYa.

El relato del portero sobre los minutos de tensión

Según contó Camilo, todo comenzó cuando salió a sacar la basura y vio a la joven corriendo por la calle en un evidente estado de alteración.

«Acababa de sacar la basura y me encuentro con la chica corriendo bastante alterada y que parecía tener un brote porque estaba fuera de sí y no quería que la ayude nadie», relató.

El encargado explicó que, desde lo que pudo observar, Facundo Moyano intentaba calmarla y alejarla de la avenida para evitar que fuera atropellada, aunque la joven rechazaba cualquier intento de asistencia.

«Él la quería contener, que se calme y sacarla de la avenida para que no la pise ningún auto, pero ella no quería que nadie la ayude», agregó.

Cómo terminó cuidando al perro de Candela Arizaga

En medio de esa situación, el perro que llevaba Candela Arizaga en brazos se soltó y comenzó a correr.

Camilo contó que logró atraparlo y decidió resguardarlo mientras la situación seguía desarrollándose.

«Ella tenía un perro en la mano que cuando él trata de contenerla, el perro se suelta y yo lo pude agarrar. Lo tenemos acá en el departamento de una propietaria que amablemente lo está cuidando», explicó.

Qué dijo sobre la intervención policial

El encargado también recordó que el episodio duró apenas unos minutos y que luego apareció un efectivo policial que intentó intervenir.

«Fueron cinco minutos. Ella siguió corriendo sin el perrito y yo le dije a él que me quedaba con el perro. Apareció un policía que también quiso contenerla y ella no quería, quería subirse a un colectivo e irse y escapar de una situación que no había un peligro tal», señaló.

Por último, aseguró que nunca llegó a dialogar con la influencer, aunque sí le pidió a Moyano que continuara siguiéndola para evitar que ocurriera un accidente.

«En ningún momento hablé con ella. Sí le dije a Facundo que la siga porque seguía corriendo descalza y semidesnuda. Vi a una persona que estaba tratando de contener a otra que estaba muy mal», concluyó.

La causa continúa bajo investigación

Tras el episodio, Candela Arizaga, de 23 años, fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano, donde recibió atención médica.

En paralelo, la Justicia porteña continúa reuniendo pruebas para determinar qué ocurrió durante aquella madrugada. La causa sigue en etapa de investigación y se analizan testimonios, registros de cámaras de seguridad y otras pericias para reconstruir la secuencia de los hechos.