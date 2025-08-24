Tránsito complicado entre Allen y Roca: piden circular con precaución por la presencia de humo en la Ruta 65

El tránsito en la Ruta Provincial 65 se encuentra complicado en el tramo que une las localidades de Allen y General Roca, debido a la presencia de una densa columna de humo que reduce significativamente la visibilidad.

Debido a un incendio en una zona de chacra ubicada a la altura de Guerrico, las autoridades pidieron circular con precaución sobre la Ruta 65, también conocido como Ruta Chica.

Viento y humo en la Ruta 65. Foto: Juan Thomes

Los Bomberos están trabajando en el sitio y si bien están controlando el fuego que se extendió sobre los pastizales, la densa columna de humo está afectando la visibilidad de los conductores. Se solicita extremar las precauciones ya que es justo en una zona de curvas donde se han registrado varios siniestros viales.

Se recomienda a los automovilistas que transiten por la zona:

Evitar maniobras bruscas o adelantamientos innecesarios.

o adelantamientos innecesarios. Reducir la velocidad de manera considerable.

de manera considerable. Mantener la distancia de seguridad con el vehículo de adelante.

de seguridad con el vehículo de adelante. Utilizar las luces bajas para hacerse más visible.

Foto: Juan Thomes

Fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO que durante estos últimos cuatro días se han registrado varios focos de incendios similares y aclararon que se trata de quema de pastizales «controladas». Sin embargo ante la presencia de viento, este domingo el humo abarcó un amplio territorio.