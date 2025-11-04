Mapas y descubrimientos geológicos en Río Negro: estudiantes de UNRN realizaron prácticas cerca de Ruta 40 y Ruta 23

Las primeras experiencias profesionales son un punto clave en la formación de cada estudiante universitario. La carrera de Geología de la UNRN brindó la oportunidad a dos estudiantes para ejercer las Prácticas Profesionales Supervisadas en la Secretaría de Minería Provincia.

Las actividades comenzaron el 28 de octubre con una campaña de relevamiento en sectores de la Ruta Nacional 40, a la altura de San Pedro, y al norte de la Ruta Nacional 23, entre Comallo y Pilcaniyeu. Se realizaron observaciones y muestreos de rocas para su posterior análisis, acompañado de actividades de conocimiento geológico y minero del territorio rionegrino

El desarrollo de esta primera semana de trabajo permitió a los estudiantes en desempeñarse de forma directa con la geológica, mineralógica y estructural de los cuerpos rocosos.

El inicio de estas tareas destacan el vínculo institucional entre la Secretaría de Minería de Río Negro con las distintas universidades a lo largo de la región para fortalecer el desarrollo profesional de los futuros geólogos. El estudio en áreas de práctica fortalecen la transferencia de conocimiento y aprendizaje real de trabajo.

Mapas y descubrimientos geológicos en Río Negro: cómo fueron las actividades

La experiencia continuará hasta finales de noviembre con la planificación de metodologías de campo, técnicas de georreferenciación y observación macroscópica. Se integraron tareas de gabinete y de campo junto al equipo técnico del Departamento de Geología Económica.

El geólogo de la Secretaría de Minería de Río Negro, Claudio García está encargado de la supervisión de los estudiantes y de sus avances. “El trabajo se centró en puntos clave, previamente seleccionados por bibliografía y trabajo de imágenes satelitales. Fue muy enriquecedor para los alumnos, ya que no conocían la zona y no habían trabajado con este tipo de rocas en la carrera” explicó García.

El material encontrado formará parte de los registros técnicos de la Secretaría de Minería Provincial. «Se buscarán rocas graníticas porque en asociación con ellas pueden encontrarse pegmatitas, que son rocas de grano grueso, que en algunos casos, presentan valores importantes de litio y elementos de tierras raras» agregó García.