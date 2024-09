Marcha por el crimen de Sabina Silva en Mainqué: la familia denunció «amenazas»

Una nuevo reclamo por «justicia» para Sabina Antonella Silva se llevó acabo este domingo en Mainqué. La familia denunciaron «amenazas» y exigen que el caso sea tratado como femicidio.

La movilización comenzó pasadas las 16 y la concentración tuvo lugar en la colectora de Ruta 22. El reclamo fue encabezado por Verónica Arrarás, madre de Sabina, quien se mostró particularmente acongojada durante la manifestación.

«La causa está en investigación, el fiscal Ramos está trabajando. La novedad es que ayer a la noche nos desayunamos que el detenido por la causa —que se encuentra en Viedma— estaba conectado a Facebook. Llamé al gobernador —Alberto Weretilneck— y le di conocimiento de esto. Mi abogado tomará cartas en el asunto este lunes«, comentó Verónica en diálogo con medios locales.

Y agregó: «Con mi hija vivimos nuestro duelo como podemos. Pero nos dan 20 mil vueltas para caratular la causa como femicidio. Esto es un femicidio, de acá a la China».

Arrarás denunció que en la previa a la concentración hubo un «llamada anónimo» para de intentar frenar el pedido de justicia. «Ayer recibí un llamada anónimo para que suspenda la marcha. El gobernador se comprometio a darnos seguridad. No tengo miedo por mi vida, porque lo peor que me pudieron hacer es matar a mi hija. Lo que me tiene enojada en es saber dónde está el pueblo de Mainqué», sentenció.

Referentes de Ni una menos Cipolletti se hicieron presentes en la ciudad.

Quién es el acusado por matar a Antonella Silva en Mainqué

Lucas Tura, de 32 años, compareció al día siguiente del asesinato de Antonella Silva, el sábado 17 de agosto ante la jueza de Garantías María Gadano.

Los fiscales Graciela Echegaray y Marcelo Ramos describieron la crueldad con la que apuñaló a Silva en varias ocasiones con un cuchillo. Sin embargo no fue imputado por femicidio. Desde la fiscalía explicaron en ese momento que la calificación era provisoria ya que “no sabemos aún el móvil, faltan determinar la relación que tenían víctima y victimario y ello requerirá de diversas entrevistas a realizar».

Cómo fue el crimen de Antonella Silva en Mainqué

Una vecina fue la que alertó a la subcomisaría 66 de esa localidad sobre varios ruidos en una casa ubicada en Calle 6. Los policías, dos hombres y una mujer, llegaron en un móvil y empezaron a revisar la fachada de la vivienda que está a unas nueve cuadras de la unidad.

En un principio no escucharon ruidos. La mayoría de las ventanas estaban cubiertas con frazadas. Los uniformados siguieron observando hasta que desde una ventana que no estaba tapada vieron a un hombre con un cuchillo en su mano.

Las fuentes cercanas al caso, señalaron que frente a esta situación ingresaron rápidamente en la casa y allí encontraron en el suelo del comedor-cocina a la víctima con su ropa completamente ensangrentada. Silva tenía varias puñaladas en su cuerpo, algunas de ellas en su espalda.

Encima de ella estaba el sospechoso apuñalándola. Los uniformados lo redujeron y él no opuso resistencia. La joven murió camino al hospital de Roca.