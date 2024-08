Crimen en Mainqué | Más de 100 personas marchan para pedir Justicia por Sabina Antonella Silva

En Mainqué continúa la conmoción por el crimen de Sabina Antonella Silva que fue apuñalada durante la madrugada del viernes 16. Esta tarde familiares y amigos marchan pidiendo justicia y la concentración es en la plaza de esa localidad.

La movilización comenzó pasadas las 14.30 con alrededor de 100 personas. Por el momento se desarrolla en forma pacífica.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Verónica Arrarás, madre de Sabina, planteó que pide una reunión con el gobernador Alberto Weretilneck por el pedido de Justicia y para que pongan un médico de guardia en Mainqué que pueda dar asistencia ante una urgencia.

«Vamos a tratar de recorrer lo más que se pueda el pueblo, excepto la casa de los padres del asesino pedí a la Policía que estuviera presente por cualquier eventualidad. Quiero agradecer a los medios, a la Policía, a Bomberos, a Salud Pública y a todos los vecinos en general. Yo se que esta marcha no me va a devolver a mi hija pero pido Justicia», dijo.

«Pido al gobernador que me de una entrevista porque hay muchos temas a tratar. No puede ser que en Mainqué no haya un médico 24 horas, es imposible lo que está pasando. Pido Justicia porque hoy me toca a mí pero no sabemos si mañana le puede tocar a otra», agregó.

Antonela era miembro de los bomberos voluntarios de Río Negro, institución desde la cual se realizó una emotiva despedida en el pueblo, acompañando a su familia. Se espera que el cuerpo rescatista también participe de la marcha.

Cómo fue el crimen de Sabina Silva

Una vecina fue la que alertó a la subcomisaría 66 de esa localidad sobre varios ruidos en una casa ubicada en Calle 6. Los policías, dos hombres y una mujer, llegaron en un móvil y empezaron a revisar la fachada de la vivienda que está a unas nueve cuadras de la unidad.

En un principio no escucharon ruidos. La mayoría de las ventanas estaban cubiertas con frazadas. Los uniformados siguieron observando hasta que desde una ventana que no estaba tapada vieron a un hombre con un cuchillo en su mano.

Las fuentes cercanas al caso, señalaron que frente a esta situación ingresaron rápidamente en la casa y allí encontraron en el suelo del comedor-cocina a la víctima con su ropa completamente ensangrentada. Silva tenía varias puñaladas en su cuerpo, algunas de ellas en su espalda.

Encima de ella estaba el sospechoso apuñalandola. Los uniformados lo redujeron y él no opuso resistencia. La joven murió camino al hospital de Roca.