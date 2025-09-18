La Futaleufú alcanzó los primeros 600 metros de asfalto en Neuquén

La obra la construye la empresa Retamal, tendrá un espacio recreativo iluminado en el sector del puente (foto Matías Subat)

La avenida de más de 10 millones de dólares que unirá Balsa Las Perlas con la vieja ruta 22 o avenida Mosconi llegó a un 10% de ejecución, con los primeros 600 metros de asfaltado en la zona inmediata al puente que une Valentina Sur con la población de Balsa Las Perlas, del otro lado del río Limay. Se trata de la Futaleufú, que tendrá un parque recreativo en la zona de conexión con el puente.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió ayer las obras junto con Giulio Retamal, de la empresa constructora; el intendente Mariano Gaido, la diputada nacional y presidenta de la Unidad Especial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), Tanya Bertoldi y la candidata a senadora (por Comunidad) Julieta Corroza.

Retamal explicó que el pavimento que se aplicó en el tramo en ejecución en las inmediaciones del puente fue de un asfalto reforzado «con polímeros, para resistir el tránsito pesado que va hacia Balsa de Las Perlas», en tanto en la esquina donde se hará la derivación hacia la zona urbana, tendrá la carpeta tradicional.

Los primeros kilómetros de la obra, en cercanías del puente, van en paralelo al actual camino vial que bordea el río Limay (foto Matías Subat)

En la zona de viviendas habrá un gran trabajo de pluviales, destacó el constructor. Indicó que el diseño de la nueva traza se hizo en paralelo a la calle por la que actualmente circulan los vehículos que ingresan y egresan al puente Balsa Las Perlas. Detalló que ese sector, que bordea el río Limay, será espacio verde al terminar la obra.

El plazo de entrega de los 4 kilómetros de esta calle fueron previstas para fines del año que viene. Se detalló que son 540 días de ejecución y según enumeró Bertoldi, incluirá iluminación led, cordón cuneta y pavimentación, pretiles de seguridad y en el inicio del tramo, parquización con sendas peatonales y sectores recreativos.

La Futaleufu limita con Plottier y lleva hasta Balsa Las Perlas, tras el puente sobre el río Limay. Figueroa bregó por la continuidad del paseo costero neuquino hasta Senillosa (foto Matias Subat)

La Futaleufú tendrá 8 dársenas para colectivos y el cruce de obras de infraestructura «para el desarrollo urbanístico» sobre esta arteria, con la previsión de futuras conexiones de agua, gas y cloacas para no romper el pavimento con posterioridad.

«Es una obra muy esperada, de muchos años, tanto para los vecinos que somos de Plottier, como los de Neuquén y de Cipolletti, porque esta obra integra a la provincia de Río Negro», dijo Corroza. Comparó que mientras el gobierno nacional «invierte cero» en la región, desde el gobierno «de la neuquinidad» invierte 10 millones de dólares en la Futaleufú.

Por su parte Gaido, recalcó que «hace 30 años» estaba el compromiso de llevar a cabo la obra. «Es la conectividad con el paseo costero de Neuquén, un corredor vial muy importante y fundamental para Balsa de las Perlas: tres localidades y dos provincias que tienen una obra que en poco tiempo será una realidad», destacó.

Figueroa planteó que la provincia realizó la obra con fondos propios en un año «con el menor endeudamiento en los últimos diez años», en tanto cifró en 1.000 millones de dólares la cifra para la ejecución de obras públicas en 2025. Anunció que la semana próxima se darán los detalles de la continuidad de esta obra con la licitación de la calle Río Colorado.

«Mariano completó una obra costera sobre el Limay y creemos que es importante que Plottier se contagie de esta posibilidad de crecimiento» dijo el gobernador. Agregó que en la búsqueda de financiamiento, está proyectado conseguir el proyecto ejecutivo de un paseo costero sobre el Limay como el que hizo la capital, con continuidad en Plottier «y que lleguemos hasta Senillosa, estamos buscando el financiamiento», adelantó.

«Es una obra integral diseñada y proyectada junto con los municipios de Neuquén y Plottier, con los equipos técnicos de la provincia», destacó la directora de Obras de la provincia, Tanya Bertoldi.

La unión con Río Colorado para llegar a la Bajada de Maida

Bertoldi indicó que está en proceso de proyecto ejecutivo para la pavimentación de la calle Río Colorado, que será la continuación de la calle Futaleufú y la conexión con la autovía norte, luego de atravesar la ruta 22.

Aseguró que está «dentro de las obras priorizadas» que se ejecutarán con los préstamos internacionales logrados por la provincia de Neuquén luego de la firma de acuerdos con la secretaría de Hacienda de la Nación en Bariloche hace unos 15 días.