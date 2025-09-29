Más conexión entre Neuquén y Plottier: la nueva avenida con asfalto que mejorará el tránsito

Este lunes se inauguraron 15 cuadras de asfalto que buscan mejorar la conexión entre Plottier y Neuquén. Se trata de una avenida importante que incrementará la calidad del tránsito en la zona. Te contamos los detalles.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa inauguraron un tramo de 15 cuadras pavimentadas sobre la calle Chivilcoy que sirve de conexión entre Neuquén y Plottier. La obra asfalta las calles Pergamino que conecta con Chivilcoy y llega hasta Punta Indio, desde allí conecta con Crouzeilles y luego se transforma en O’Connor.

“Hace un tiempo la veníamos proyectando con una empresa neuquina, es una obra que se ejecutó antes del plazo previsto”, destacó el intendente Gaido la performance de las tareas.

Conexión entre Neuquén y Plottier: la nueva avenida con asfalto que mejorará el tránsito

Los trabajos realizados en la calle Chivilcoy se enfocaron en mejorar la infraestructura hídrica de la zona, que incluye sectores productivos con riego. Las obras abarcaron la instalación de pluviales, el hormigonado de un canal, la construcción de cordón cuneta y la intervención de un puente, entre otros arreglos.

“Es decir, son obras del plan Orgullo Neuquino que se realizan con presupuesto propio, e inauguraciones que se llevan a cabo no solamente en el mes aniversario de la ciudad, sino que son la continuidad de una planificación que tiene que ver con el trabajo en equipo entre la ciudad y la provincia de Neuquén, somos un ejemplo y orgullo a nivel país”, definió el jefe comunal.

Al respecto, el gobernador Figueroa observó: “Es increíble todo lo que ha logrado Mariano con su equipo” y tras señalar que el desarrollo se puede ver de manera equilibrada en todos los frentes de la ciudad, remarcó el “crecimiento de un plan integral que tenemos de desarrollo, de gobernanza”.

Por su parte, Julieta Corroza agregó que “es hermoso ver a los vecinas y vecinos. Esto es fundamental porque el acceso que tenemos de Plottier lo podemos usar y mejora la calidad de vida” y resaltó que “no tenemos que naturalizar lo que pasa en Neuquén, donde todos los días se transforma con obras, porque esto no sucede en otros puntos del país”.