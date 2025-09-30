Mapa | La nueva avenida con asfalto de Neuquén que mejora la conexión y el tránsito con Plottier

En Neuquén inauguraron un nuevo tramo de 15 cuadras pavimentadas en la calle Chivilcoy, límite con Plottier. La obra genera un importante corredor que mejora la conectividad vial en la zona de Neuquén. Mirá el mapa de las nuevas calles asfaltadas:

La obra sobre Chivilcoy es parte de un corredor mayor: el municipio ya avanza con asfalto sobre la calle Pergamino, que la conecta con Punta Indio. Esta vía, a su vez, se une a Crouzeilles, que se transforma en O’Connor, permitiendo atravesar de manera continua toda la ciudad.

“Hace un tiempo la veníamos proyectando con una empresa neuquina, es una obra que se ejecutó antes del plazo previsto”, destacó el intendente Gaido la performance de las tareas.

Rolando Figueroa ya no podrá hacer inauguraciones de obras hasta las elecciones de octubre

A partir de esta semana, la campaña electoral rumbo a las legislativas del 26 de octubre comenzará su momento de mayor intensidad y los gobiernos ya no podrán realizar actos públicos que puedan influir en los votantes.

Por ese motivo, el gobernador Rolando Figueroa o el intendente Mariano Gaido ya no podrá realizar inauguraciones de obras, tras varias semanas intensas de cortes de cintas con los candidatos.

El artículo 64 quater del Código Electoral Nacional establece que los actos públicos como puede ser, por ejemplo, la inauguración de obras con discursos y mensajes proselitistas deben cesar 25 días antes de los comicios.

Esa fecha se cumplirá el miércoles 1 de octubre, por lo que no se permitirá “la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”.