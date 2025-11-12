McDonald’s le otorgó la «máxima distinción mundial» al operador de la cadena en Neuquén

El operador de McDonald’s en Neuquén fue reconocido por la corporación con el Fred L. Turner, Golden Arch Award. Esta es la máxima distinción global que otorga la compañía a sus franquiciados, destacando su liderazgo, compromiso con los valores de la marca y contribución a la comunidad en la capital neuquina.

Según informaron desde la compañía, el reconocimiento será entregado formalmente en 2026, durante la convención mundial que se llevará a cabo en Las Vegas, Estados Unidos. Maximiliano Recchioni, el operador premiado, lidera los restaurantes en Neuquén desde 2013 y se destaca como el primer franquiciado de segunda generación en Argentina.

Neuquén tiene el AutoMac más exitoso de Argentina

El empresario neuquino lidera actualmente cinco restaurantes de la cadena en la ciudad, el último de los cuales fue inaugurado en junio. Entre ellos se encuentra el local de AMN, ubicado en la calle Perticone, que figura entre los cinco con mayor volumen de ventas de todo el país y cuenta con el AutoMac más exitoso de Argentina. Este local está en proceso de renovación para incorporar innovaciones tecnológicas.

Maximiliano Recchioni, el operador de McDonald’s en Neuquén. (Foto: gentileza)

En total, Recchioni emplea a más de 450 personas en la capital neuquina. Además de su actividad comercial, el empresario mantiene un fuerte compromiso con la comunidad, colaborando activamente con clubes deportivos, programas de salud y diversas actividades culturales, según se destacó en el comunicado oficial.

Visiblemente emocionado por la distinción, Recchioni expresó: “Es el día más importante de mi carrera laboral. Haber sido elegido como uno de los mejores franquiciados de McDonald´s del mundo, me llena de orgullo y es un logro que le pertenece a un equipo de gente maravillosa”. Junto a Recchioni, también fue distinguido Luiz Claudio Fernández, quien opera la marca en Brasil.