«Me siento culpable»: un funcionario con bronca ante la crecida del río Neuquén

Elías Sapag, titular de la AIC, apuntó contra Nación por una obra que no se hizo. Foto: Matías Subat.

El temporal en el norte de Neuquén, y la posterior crecida del río Neuquén, afectó a cientos de familias en Neuquén y Río Negro. Hay evacuados y se registraron importantes pérdidas materiales. El representante de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Elías Sapag, manifestó su bronca con las autoridades nacionales por no haberse priorizado la construcción de la represa multipropósito Chihuido y expresó que «se siente culpable».

“Mi tristeza es infinita. No he logrado hacer entender ni a ciudadanos, ni a funcionarios provinciales , municipales. y nacionales de que esto iba a ocurrir”, expresó Elías Sapag.

En declaraciones a Radio Sayhueque de Centenario recordó que las crecidas de 2006 y 2008, “nos llamaron a la reflexión y nos hicieron entender que había que hacer una represa aguas arriba para poder morigerar el río Neuquén”, que lo describió como “violento y poderoso, que no tiene regulación en bosques y lagos como lo tiene el Limay”.

Su principal crítica fue hacia Nación. Dijo que desde 2009 se “está gritando” a los funcionarios a cargo del Ejecutivo. “A Cristina Kirchner, Mauricio Macri, a Alberto Fernández, pero cuando se van a dar cuenta que nosotros necesitamos manejar nuestra cuenca. Necesitamos una presa sobre el río Neuquén y la plata está”, sostuvo en la nota radial.

Apuntó que en vez de hacer la obra de Chihuido, el Ejecutivo nacional usó los fondos para hacer dos centrales térmicas en Buenos Aires y luego se prorizó la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic , en Santa Cruz. Esto lo calificó como un desprecio hacia la zona. “No nos atienden”, expresó en la radio local.

“Ahora hay que llorar sobre la leche derramada y sobre la desgracia de nuestro pueblo. No los soportó más. Son unos infames. Esa es la indignación que tengo. Me siento culpable de todo esto por no haber tenido el éxito necesario para que sepan los que es vivir abajo de ríos poderosos como el Neuquén”, dijo y manifestó su solidaridad con las personas afectadas por las inundaciones.

Crecidas en el río Neuquén: «El volumen es inmenso»

Elias Sapag expuso que ante la ausencia de la represa de Chihuido, el aumento que hubo de caudales recién “ se lo logra detener en Cerros Colorados y desviarlo a Los Barreales” y “ahí el volumen empieza a contar”.

El representante de Neuquén en la AIC dijo que creían que iban a tener una oportunidad de laminarla a la menor cantidad de agua posible, “pero el volumen sigue siendo inmenso”. Contextualizó el panorama indicando que ingresaron 7.400.000 litros por segundo y se están sacando 550 mil litros.

Dijo que el embalse está dos metros o más sobre la franja de atenuación de crecidas. Sumó que la próxima semana se esperan lluvias y para la segunda quincena de julio “hay otro evento que no sabemos la dimensiones que tiene”.

Comentó que las erogaciones que se hacen es todo “dentro de la línea de ribera, no se ha invadido ninguna línea de inundación. Simplemente hemos largado el agua dentro del río y no se ha llegado al máximo”. Pero indicó que hay personas que “lamentablemente se han ubicado dentro del río”.

“Tenemos el problema encima, entonces hay que hacer algo”, y explicó que se está derivando una parte hacia el canal de riego “para aliviar la carga”. Mencionó que hoy el lago Mari Menuco “está al máximo” y recordó que es un embalse compensador. Diferenció que “el que retiene son Los Barreales”.