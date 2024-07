Medicamentos de PAMI: jubilada de Bariloche denunció que los retiraron a su nombre en Córdoba

Una jubilada de Bariloche no encuentra consuelo luego de enterarse de que retiraron los medicamentos que ella necesita a su nombre en Córdoba. Si bien hizo la denuncia señaló que PAMI no le brindó ninguna solución.

El caso ocurrió en Bariloche y según publicó Bariloche 2000 fue la hija Camila quien realiza todos los trámites a su mamá, quién dio a conocer la indignante situación.

Contó que cada tres meses un médico de PAMI le hace las recetas para cubrir su necesidad por ese lapso. Ayer, como siempre, fue al médico de PAMI y hasta ahí, todo funcionó normalmente. Le envían las recetas por mail, con toda la documentación y registros que le corresponden sólo a ella.

Pero el problema se presentó cuando fue a la farmacia de Bariloche a la que la envía expresamente PAMI para retirar la medicación. No puede ir a buscar los remedios a otra. Para su sorpresa, le dijeron que ya había retirado los remedios. “Es imposible, recién ahora vengo”, les dijo. “Acá me figura que usted los retiró ya, en Córdoba”.

La sorpresa mayor la esperaba en PAMI, donde le dijeron exactamente lo mismo. Que ya había retirado los medicamentos en Córdoba y no se los podían entregar. Todo el recorrido absurdo lo hizo la jubilada con su hija Camila, que la acompaña para cuidarla permanentemente. Por sufrir diabetes, no puede estresarse, y debió su hija conversar con el programa Engranaje de Radio Seis.

“Pasamos el viernes a retirar los medicamentos. Ese mismo día le llegó un mensaje al celular felicitándola y diciéndole que se había ahorrado un dinero por el retiro de los medicamentos. Pero ella no los había retirado, fue muy raro. Fue a la farmacia y le dijeron que ya los había retirado. No sabíamos qué hacer. Fuimos a PAMI hoy a la mañana y nos dieron fotocopias de los retiros, que se hicieron en una farmacia de Córdoba. Y los de PAMI dijeron que no se pueden hacer cargo porque los medicamentos ya fueron retirados. Hicimos una denuncia policial, pero el problema es que no tiene los medicamentos”, explicó Camila.

No pueden explicarse cómo a ellas les piden tanta documentación (DNI, carnet de PAMI y dos recetas por cada medicamento) y otros comprobantes, les exigen ir a una sola farmacia, pero “en resulta que alguien los retiró en Córdoba, sin los papeles ni los datos de mi mamá. Ella jamás estuvo en Córdoba, no conocemos Córdoba”.

En PAMI sólo le indicaron que deje un reclamo informando que ella nunca retiró los remedios y nada más. Y sugirieron que pague los medicamentos.

“Ella tiene que tomar sus remedios sí o sí. Es insulino dependiente, toma medicamentos 3 o 4 veces por día, no puede pasar por estrés. Los medicamentos para diabéticos son muy caros. Ya vemos que vamos a tener que pagar nosotros, nos dicen eso. Las recetas son cada tres meses, no pueden hacer otras antes”.