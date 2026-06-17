Mercado Pago bajo la lupa por su Prode del Mundial: reguladores advierten sobre posibles apuestas sin autorización

La Asociación de Loterías Estatales (ALEA) indicó que la plataforma facilita un esquema de apuestas sin autorización.

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) intimó formalmente a Mercado Libre S.R.L. por el funcionamiento de “Fixture 2026”, la plataforma de pronósticos deportivos lanzada por Mercado Pago en el marco del Mundial. Los organismos reguladores consideran que la herramienta podría encuadrarse como un sistema de apuestas sin autorización estatal.

El foco de la controversia está puesto en la función denominada “Torneo de amigos”, que permite a los usuarios competir entre sí mediante pronósticos de resultados deportivos. Según ALEA, algunas características de la plataforma presentan similitudes con esquemas de apuestas mutuas, especialmente en aquellos grupos donde los participantes acuerdan aportar dinero para premiar al ganador.

Los entes estatales sostienen que la operatoria podría violar el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la captación y organización de juegos de azar sin autorización. En la intimación enviada a la empresa, remarcaron que la posibilidad de sugerir aportes de hasta 70.000 pesos por participante “desnaturaliza la gratuidad” de la propuesta y la acerca a una estructura de apuestas.

La preocupación de los reguladores crece debido a la masiva adhesión que tuvo la iniciativa. Según datos difundidos por la compañía, más de 2,3 millones de usuarios participaron de la plataforma y realizaron más de 60 millones de predicciones, compitiendo por premios diarios de hasta 20 millones de pesos y un premio final de 50.000 dólares.

Desde Mercado Pago defendieron el carácter recreativo del sistema y sostuvieron que no administran ni retienen dinero de los participantes. Además, remarcaron que los pagos al ganador de cada grupo son completamente voluntarios y que la empresa no percibe comisiones por esas transferencias.

La compañía también argumentó que el acceso a los premios principales depende de responder preguntas de cultura general, por lo que considera que se trata de un concurso basado en habilidades y no exclusivamente en el azar.

Sin embargo, ALEA advirtió que el beneficio para la empresa sería indirecto, a través del aumento del volumen de transacciones y la permanencia de fondos dentro de su ecosistema financiero digital.

Otro de los puntos de preocupación es el posible impacto de este tipo de plataformas en las políticas de prevención de la ludopatía juvenil. Aunque Mercado Pago aseguró que los menores de edad están excluidos de las herramientas de predicción, los reguladores consideran que la masificación de estas dinámicas puede generar efectos no deseados entre adolescentes.

Mientras avanza el análisis legal, la discusión quedó instalada sobre los límites entre los concursos promocionales, los juegos de pronósticos y las apuestas reguladas, en un contexto de creciente expansión de las plataformas digitales vinculadas al entretenimiento deportivo.