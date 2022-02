Mexicana abusada sexualmente en Qatar fue condenada a cien latigazos y siete años de cárcel

Paola Schietekat Sedas denunció haber sufrido un abuso sexual mientras trabajaba en Qatar como miembro del Comité Organizador de la Copa del Mundo de fútbol, que comenzará el próximo 21 de noviembre. Pero, en lugar de castigar al agresor, las autoridades de ese país le impusieron a ella una dura condena.

Cien latigazos y siete años de cárcel, fue la pena que recibió la joven mexicana que todavía no se concretó gracias a que la economista y antropóloga logró salir de Doha.

Los hechos ocurrieron el 6 de junio del año pasado, pero fueron dados a conocer por Schietekat Sedas en un artículo en el que narró con detalles la violencia a la que fue sometida y en el que también rememora un abuso anterior que padeció cuando era adolescente.

Tras sufrir el abuso en su juventud, la profesional mexicana joven continuó con su vida. Estudió carreras como Relaciones Internacionales, Ciencias de la Conducta, Antropología y Políticas Públicas en México y en el extranjero, y en Oxford. Hasta que fue contratada como economista en el Comité Organizador del Mundial.

Muchas personas, con las mejores intenciones, me han ofrecido ayuda para que el caso llegue a las personas indicadas. Como parte de ese proceso, hay ocasiones en que me piden cartas, comunicados, resúmenes, etc. Y yo siento un ápice de esperanza 1/3