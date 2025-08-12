Milagro en la Ruta 152: un chofer resultó ileso tras volcar con su camión cerca de Casa de Piedra

El lunes por la noche se registró un impresionante vuelco en la Ruta 152. Un camión que transportaba yeso volcó y afortunadamente, su conductor resultó ileso. Durante varias horas se registraron restricciones en el tránsito debido a la labor policial.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 296 de la Ruta Nacional 152, justo en el coronamiento de la represa de Casa de Piedra. Desde el sitio Radio Genesis 25 precisaron que se ubicó a unos 5 kilómetros del casco urbano.

Cómo ocurrió el vuelco en la Ruta 152 y qué pasó con el chofer

Según la información brindada, el camión circulaba en sentido sur-norte cuando, por causas que aún se investigan, su conductor perdió el control y terminó volcando. A pesar de los daños en el rodado, el chofer logró salir por sus propios medios y resultó ileso.

Al sitio arribó Bomberos, Policía de La Pampa, personal de la Municipalidad de Casa de Piedra y la Policía de Río Negro para asistir y coordinar las tareas de remoción del vehículo por lo que durante varias horas se registraron restricciones en el tránsito.

En cuanto al estado del chofer precisaron que presenta golpes en sus extremidades, pero se encuentra fuera de peligro.