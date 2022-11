Miley Cyrus comparte sus problemas de salud con el público durante sus conciertos

Miley Cyrus no tiene reparos en contar sus problemas de salud mental. Ha reconocido que su infancia y adolescencia como estrella Disney no fueron difíciles; pero tampoco creció en un entorno cómodo pues en su familia se dieron la depresión y el abuso de sustancias.

La cantante, que este 23 de noviembre cumple 30 años, reconoció que el permanecer al lado de su padre tras el divorcio de sus progenitores le ayudó a mantenerse sobria y a prestar atención en la salud mental.

En distintas ocasiones, reconoció que a la gente le gusta hablar sobre la depresión: «La gente no sabe cómo hablar de estar deprimido: que está totalmente bien sentirse triste. Pasé por una época en la que estaba realmente deprimida. Como que me encerré en mi habitación y mi padre tuvo que echar la puerta abajo».

«Mucha gente ve mi depresión como si fuera desagradecida, pero no es eso; no puedo evitarlo. No hay mucho que me cierre, y el universo me dio todo eso para que pudiera ayudar a la gente a sentir que no tienen que ser algo que no son o sentir que tienen que fingir ser felices. No hay nada peor que ser falsamente feliz», señaló.

En el último concierto en México, antes de cumplir 30 años, preparó una auténtica fiesta con sus seguidores: «Este show es muy especial porque vosotros vais a estar conmigo cumpliendo mis 30 años. Este set es para hacerlo especial para ustedes, pero también lo pensé para hacerlo divertido y especial para mí», dijo Cyrus.

En un momento del show Cyrus se sinceró sobre su situación mental, como hemos podido ver en posteos de Twitter de algunos de los espectadores:

"escribí mothers daughter y ahora canto don't fuck with my freedom a mi misma porque siento que soy la única persona que me impide seguir, nadie mas tiene el poder y control de expresar nuestras creencias, filosofía, actitudes o decidir si hoy es un mal o buen día" – miley cyrus pic.twitter.com/cKem4FYBgl — ♔☾ (@milesholy) November 21, 2022

Miley Cyrus dijo que se sentía insegura, triste y con ansiedad y le pregunta al público si su música les ha ayudado a superar esos sentimientos de inseguridad. Necesito ir a abrazarla, no debería ni dudar del impacto que tiene en cada uno de nosotros. 🖤 pic.twitter.com/GrAY8RarOH — rafa (@spicymiley) November 21, 2022

«No debería ni dudar del impacto que tiene sobre nosotros», aseguró Miley Cyrus en uno de los posteos en redes sociales.