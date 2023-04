Video: El asombroso rescate de un cóndor que se había caído al lago Traful

Un cóndor adulto que no pudo levantar vuelo y cayó al lago Traful, cerca de la margen norte, fue observado de casualidad por un guía y una veterinaria, quienes dieron aviso a Parques Nacionales y también a Prefectura, y luego participaron del operativo que permitió rescatar al animal y llevarlo “a lugar seguro”.

El inusual episodio sorprendió a los trabajadores el martes a la tarde, en cercanías de la pequeña localidad turística ubicada al norte del parque nacional Nahuel Huapi.

Según el relato que difundió Parques, el guía Maximiliano Solohaga y la veterinaria Marina Picotto desarrollaban actividades en la costa del lago cuando “divisaron un cóndor, que luego de despegar desde la ruta provincial 65 cayó al lago cerca de su margen norte”.

Ambos decidieron subir a sus kayaks para ir en busca del ave, mientras alertaban a Prefectura y al guardaparque con jurisdicción en el área. Cuando llegaron al sitio “donde se encontraba el cóndor nadando”, recibieron ayuda de los efectivos de Prefectura y de Parques y pudieron subirlo entre todos a uno de los kayaks, para trasladarlo luego “remando lentamente” hasta tierra firme.

Durante la navegación el cóndor rescatado “permanecía parado en la proa, asoleándose con las alas extendidas”, según indica el parte que dio cuenta del incidente.

La información agrega que “una vez arribados todos a la zona baja del lago el personal del parque nacional procedió a trasladarlo hasta un lugar seguro”, a fin de realizarle controles y “establecer su estado general de salud”, para definir luego los pasos a seguir “de acuerdo a los protocolos existentes”. Si el animal está en condiciones, podría ser liberado a la brevedad.

Parques señaló que los aterrizajes de cóndores en zonas periurbanas “son bastante frecuentes”. Recomendó tener en cuenta las pautas de “tenencia responsable de mascotas”, ya que el cóndor es un ave de gran envergadura, pero en el suelo “es muy vulnerable” y puede ser atacado por perros sueltos, con el riesgo de que lo maten o le causen graves heridas.

El cóndor tiene categoría de “especie de valor especial” en los parques nacionales y también es una especie “muy emblemática” en toda la región, de modo que resulta prioritaria su conservación, sostuvo Parques.

Recomendó que ante un avistaje es recomendable avisar de inmediato a las líneas 105 ó al 103, dar aviso a la seccional de guardapareque más cercana, no tocar al cóndor, evitar asustarlo, no alimentarlo, evitar asustarlo o ahuyentarlo, no producir ruidos fuertes o molestarlo de cualquier otro modo.