Mitos sobre la maternidad: cómo detectar deseo o mandato y, salir del relato rosa

Allá por 2022, la organización feminista «Mujeres Que No Fueron Tapa» lanzó una encuesta sobre la experiencia en la maternidad. Unas 11 mil mujeres respondieron la consulta y un 70% dijo arrepentirse de haber sido madre. «Arrepentidas, estafadas, solas y explotadas» fueron algunas de las conclusiones.

«Hay mujeres que decían sentirse estafadas. Aman a a sus hijes, pero si pudieran volver el tiempo atrás, no los tendrían«, sintetiza la abogada, activista y escritora Lala Pasquinelli, fundadora de «Mujeres Que No Fueron Tapa», tras la presentación del libro “Maternidad: ¿deseo o mandato? Arrepentidas, estafadas y el deseo de no ser madres”.

La autora recalcó que la elección de no ser madre es un tema que se aborda desde hace unos seis años. Pero también surgió la cuestión del arrepentimiento en la maternidad y la construcción de expectativas sociales que, poco tienen que ver con la experiencia de las mujeres.

«Abordamos cómo las mujeres se quedan solas criando a sus criaturas porque los padres, en general, con las separaciones no se hacen responsables ni asumen su rol en la crianza. En suma, qué sucede con la maternidad por fuera del relato rosa«, resume Pasquinelli.

El libro se consigue en formato físico o digital. Foto: gentileza

Recuerda que hasta la década del 60, las mujeres no tenían posibilidad de evitar la maternidad, excepto exponiéndose a la muerte a través de abortos ilegales o a la cárcel: «Era difícil eludir este destino: eran madres y punto. Con la masificación de los métodos anticonceptivos aparece la posibilidad de planificar cuándo y cuántos hijos».

Pasquinelli entiende que «el sistema económico necesita que las mujeres sigamos trayendo vida al planeta, generando población: consumidores y trabajadores. Deben convencernos de alguna manera. Así arranca la parafernalia de que ser madre es lo mejor que puede pasarte en la vida, el camino a la realización y la posibilidad de conocer el verdadero amor«.

La escritora se refirió a «un avance de los mitos y fantasías en torno a la maternidad en las redes sociales, a través la romantización y erotización de lo doméstico, de la maternidad como ‘un vivir mejor, sin contarte el final del cuento«. El 60% de los femicidios, añadió, ocurre dentro de los hogares al igual que el 80% de los casos de abuso sexual infantil. «En este sentido, el hogar no es un lugar seguro ni para las mujeres ni para las infancias. Con la caída de las tasas de natalidad hay una presión cada vez más grande. Sin embargo, muchas mujeres deciden no ser madres«, sostiene.

En este libro (impreso y digital), Pasquinelli aborda cómo se construye el deseo y la respuesta a una «pregunta falsa»: la maternidad ¿es deseo o mandato? Ese recorrido se logra a través de cientos de testimonios de mujeres e incluso, en cada capítulo, un QR conduce a más testimonios.

Insistió en que no hay un solo relato de lo que sucede en la maternidad y este libro pretende «decir lo no dicho». «Existe arrepentimiento y madres que se sienten estafadas. Otras eligen no ser madres y tienen una vida plena. La no maternidad debe tener la misma jerarquía que la maternidad. Y una buena parte del libro está dedicada al deseo de no ser madre«, dijo.

La organización feminista «Mujeres Que No Fueron Tapa» trabaja desde hace 10 años en estereotipos y «mandatos de género». «Abrimos conversaciones públicas sobre estos temas para poner en la mesa relatos contrahegemónicos, lo que no se dice de la vida de las mujeres por fuera de los modelos de feminidad imperantes. Hacemos preguntas y miles de mujeres contestan», cuenta.

Lala, destacada por la BBC

Cada año, la BBC elige a 100 mujeres que se destacan en diferentes ámbitos profesionales y por considerarlas una inspiración para el mundo. En 2023, el listado contó con 12 latinoamericanas y la única argentina fue Lala Pasquinelli.

En la presentación de esta mujer, la British Broadcasting Corporation ​menciona que «Mujeres que no fueron tapa (de una revista) es una idea original de la artista Lala Pasquinelli, fundada en 2015 para cuestionar los estereotipos de belleza y la representación de las mujeres en los medios de comunicación y la cultura popular«.

Este proyecto, agrega, «está detrás de campañas virales que invitan a las mujeres a reevaluar la narrativa en torno a sus cuerpos, abordando cuestiones como el envejecimiento y las dietas. Su reciente llamado a la acción #HermanaSoltaLaPanza destacó historias reales de personas de todas las formas y tamaños».

Asimismo, define a Pasquinelli como «una abogada, poetisa, lesbiana y activista feminista que trabaja para desmantelar los ideales de belleza femenina homogéneos que ella define como ‘clasistas, sexistas y racistas’, y que alimentan aún más la desigualdad de género«.